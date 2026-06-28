Rusko útočilo na Kyjev, Ukrajina zasáhla rafinerie okupantů

Rusko v noci na neděli podniklo další údery na ukrajinská města. Po dvou zraněných uvádí Kyjev, na který Moskva poslala balistické střely, a Černihiv, kde útočily drony. Ukrajina pokračovala v náletech na ruské rafinerie, podle telegramových účtů i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla podniky v Krasnodarském kraji a v Jaroslavli. Cílem útoku se stala také tepelná elektrárna na okupovaném Krymu.
Šéf vojenské správy Kyjeva Tymur Tkačenko oznámil, že při ruském útoku na město utrpěli zranění dva lidé v Darnycké čtvrti. Hlášeny byly také požáry, mimo jiné v blízkosti obytné budovy, čerpací stanice a blíže nespecifikované „neobytné budovy“.
Státní záchranná služba později informovala, že požár o rozloze tři sta metrů čtverečních zachvátil garáže a vozidla na otevřeném prostranství. Oheň už byl uhašen.
Kromě Kyjeva útočilo Rusko i na další ukrajinská města, mezi nimi Charkov, Sumy, Dnipro či Černihiv, který také uvádí dva zraněné.
Rusko v noci zaútočilo dvěma protilodními raketami Zirkon/Onix, šesti balistickými raketami Iskander-M/S-400 a 142 bezpilotními letouny, sdělilo ukrajinské letectvo, podle nějž protivzdušná obrana sestřelila nebo zablokovala jednu protilodní střelu, všech šest balistických raket a 125 dronů.
Ukrajina opět zasáhla ruské rafinerie
Ukrajina pokračovala v noci na neděli v úderech na zařízení ruského ropného průmyslu. V Krasnodarském kraji zasáhla rafinerii ve městě Slavjansk na Kubani, jednu z největších v jižním Rusku, uvádějí telegramové kanály i místní gubernátor Veniamin Kondratěv. Zařízení leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na něj v minulosti už několikrát zaútočila.
Kondratěv tvrdí, že při ukrajinském dronovém náletu zemřel jeden člověk. Dále podle něj bylo poškozeno elektrické vedení a plynovod. Padající trosky z dronů také poškodily několik obytných domů, uvádí gubernátor.
Ukrajina zasáhla také rafinerii v Jaroslavli, asi dvě stě padesát kilometrů severovýchodně od Moskvy, uvádějí ruské telegramové kanály a úřady. Údery v Jaroslavli i v Krasnodarském kraji už potvrdil rovněž ukrajinský prezident Zelenskyj.
Terčem ukrajinského útoku se stala také tepelná elektrárna ve městě Saky na okupovaném Krymu, uvádí telegramový kanál Krymskyj větěr.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana země v noci na neděli zneškodnila 213 bezpilotních letounů vyslaných Ukrajinou, a to nad více než desítkou ruských regionů včetně Moskevské oblasti.