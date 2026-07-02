Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam


před 40 mminutami|Zdroj: Kyiv Independent, BBC, ISW, Novaja gazeta Europe, Hromadske, Reuters, CNN

Rusům se podařilo infiltrovat Kosťantynivku, první ze čtyř měst takzvaného pevnostního pásu v ukrajinské Doněcké oblasti, uvádějí analytici a obránci. Podle nich je z města „šedá zóna,“ kterou nekontroluje ani jedna strana a o kterou se bojuje. Situace v Kosťantynivce tak je složitější, než vyplývá z některých oficiálních ukrajinských prohlášení. Není ale zároveň tak katastrofální, jak ji vykresluje ruská propaganda, podle níž je město už téměř celé obsazené. Analytici i někteří ukrajinští vojáci nicméně připouštějí, že do konce podzimu by mohlo padnout.

Ruská propaganda zveličuje úspěchy okupantů na frontě setrvale, upozorňuje opakovaně americký Institut pro studium války (ISW) či nedávno také stanice CNN. O údajných velkých úspěších Moskvy nejen na východní frontě mluvil minulý týden i šéf Kremlu Vladimir Putin.

V interview s jedním z ruských propagandistů Putin mimo jiné tvrdil, že Rusové dobyli 96 procent Kosťantynivky a že vstoupili do osady Oleksijevo-Družkivka mezi Kosťantynivkou a Družkivkou. Dále prohlašoval, že okupanti jsou osm až devět kilometrů před Slovjanskem, přičemž cestou už téměř ovládli Lyman a vstoupili do Mykolajivky. A dodal, že od Kramatorska je dělí čtyři kilometry.

Podle ISW jsou ale ruští vojáci přítomni jen na sedmatřiceti procentech území Kosťantynivky, přičemž tyto její části nekontrolují, a zůstávají sedm kilometrů od Oleksijeva-Družkivky.

Analytici dále odhadují, že okupanti jsou pouze na čtyřech procentech území Lymanu a nacházejí se asi dvanáct kilometrů od Mykolajivky, devatenáct kilometrů od Slovjanska a čtrnáct kilometrů od Kramatorska. Podobný obrázek vyplývá i z údajů ukrajinské skupiny Deepstate, která má blízko k tamním ozbrojeným silám.

Analytik: Ukrajina stále kontroluje většinu města

Analytik Oleksandr Kovalenko z ukrajinského nevládního projektu Informační odpor uznal, že situace v Kosťantynivce je složitá, ale „o kontrole 96 procent města (Rusy) nelze mluvit,“ citoval experta ruský exilový web Novaja gazeta Evropa.

Podle Kovalenka se ve městě nachází přibližně sto padesát ruských pěšáků, obránci ale na místě nasadili další bezpilotní letouny a útočný prapor. Stále mají kontrolu nad většinou města a mohou provádět operace na dálku, tvrdí analytik.

„Žádné ruské jednotky se k Oleksijevu-Družkivce ani nepřiblížily. Kolem této osady a několik kilometrů od fronty se rozkládá kontrolní zóna ukrajinských ozbrojených sil,“ dodal Kovalenko.

Velení 19. sboru ukrajinských ozbrojených sil, které má obranu města na starosti, situaci v Kosťantynivce v červnu popsalo jako těžkou, ale pod kontrolou, připomíná web The Kyiv Independent a stanice BBC. I když připustilo, že ve městě je asi sto třicet ruských vojáků.

Celá Kosťantynivka je „šedá zóna“, říká obránce města

Tři z obránců města pro BBC řekli, že situace sice není tak katastrofální, jak ji popisuje Rusko, ale je mnohem složitější, než naznačují oficiální prohlášení ukrajinského velení.

Rusové, kteří postupují z jihu a východu, již byli spatřeni i na severním okraji města poblíž sjezdu na Družkivku. „Dostávají se do týlu a my musíme vynaložit veškerou sílu, abychom je vykouřili z úkrytů a chytili. V městských podmínkách je to mnohem obtížnější,“ řekl BBC operátor dronu.

Zároveň zdůraznil, že přítomnost ruské pěchoty v částech města ještě neznačí jeho ovládnutí. „Skutečnost, že pěchota prošla polovinou Kosťantynivky, neznamená, že ji kontroluje. My je ničíme. Říká se tomu ‚šedá zóna‘. A dá se říct, že dnes je v takové zóně celá Kosťantynivka,“ dodal podle BBC.

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Kosťantynivka na snímku z 20. prosince 2025

Okupantů ve městě přibývá

Ruští vojáci však nadále pronikají do města a hromadí síly na nových pozicích, upozorňuje BBC. A potvrzují to i další zdroje.

Podle KI začaly první skupiny Rusů pronikat do okrajových čtvrtí města v zimě. Ukrajinci po nějakou dobu zvládali většinu z nich likvidovat, od jara se ale situace zhoršuje. „Ukrajinská pěchota a některé dronové týmy nyní nadále drží pozice po celém městě, ale geolokované záběry, které se objevují na internetu, ukazují také stále více a více Rusů,“ píše web.

Jeden z ukrajinských velitelů odhadl, že skutečný počet ruských vojáků ve městě se může blížit dvěma stům padesáti, uvedla ukrajinská stanice Hromadske. Přes sto Rusů je podle jednoho z jejích zdrojů v centru města, další buňka je v jeho severovýchodní části Santurynivce.

„Samotná Kosťantynivka je v poloobklíčení. Kvůli tomu je logistika velmi napjatá – evakuace, zásobování a vstup naší pěchoty do Kosťantynivky jsou velmi komplikované,“ citovala stanice velitele jednoho z dronových týmů. Podle něj začíná „zóna smrti“ už u Kramatorska a sahá až ke Kosťantynivce.

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První bod pevnostního pásu

Podle KI tak začala bitva o takzvaný pevnostní pás v Doněcké oblasti. Jde o zhruba padesátikilometrovou obrannou linii, kterou tvoří města Kosťantynivka, Družkivka, Kramatorsk a Slovjansk a kterou Kyjev posiluje od roku 2014. Toto opevnění zmařilo ruský postup v Doněcké oblasti v letech 2014 a 2022 a stále brání úsilí Moskvy o dobytí zbytku regionu.

Kosťantynivka, ze které již odešla velká část obyvatel, je prvním bodem této linie, její obsazení by okupantům mohlo poskytnout oporu pro další postup podél pevnostního pásu, uvádí agentura Reuters.

Zároveň ale nelze říct, že by obsazení Kosťantynivky bylo automaticky předzvěstí okamžitého ovládnutí celého pevnostního pásu a zbytku Doněcké oblasti, jak se snaží tvrdit ruská propaganda, zdůrazňuje ISW. Rusové podle institutu pravděpodobně dosáhnou v létě v Kosťantynivce taktických zisků, ale nikoliv významného průlomu v rámci pevnostního pásu.

Také Reuters dodává, že jakýkoli postup by pro Rusy byl „dlouhý a krvavý“ a mohl by připomínat nákladná obléhání Pokrovsku či Avdijivky.

Jak dodává BBC, Rusko používá v Kosťantynivce stejnou taktiku jako právě v Pokrovsku, Avdijivce či Bachmutu – snaží se město obejít, obklíčit a odříznout zásobovací trasy obránců, kteří by následně museli s těžkými ztrátami ustoupit.

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Ukrajinský voják, listopad 2023

Padlé město pastí pro Rusy?

Podle analytiků ukrajinského projektu Deepstate je pád Kosťantynivky jen otázkou času, píše BBC. Také podle KI je osud bitvy o město pravděpodobně již rozhodnutý a bude se odvíjet po zbytek léta a možná i začátkem podzimu. Pokud se tedy Ukrajině „magicky“ nepodaří ruský průlom zlikvidovat.

„Vzhledem k tomu, jak aktivně se tam dění vyvíjí, bude problémů časem jen přibývat. Je docela možné, že do konce léta Kosťantynivku ztratíme. Nepřítel (na nás) tlačí velmi silně,“ řekl stanici Hromadske jeden z brigádních velitelů.

Velitel jedné z rot ale podle stanice tvrdí, že pokud Rusové město zcela dobydou, obránci ho budou moci odříznout a okupanty zadržet uvnitř.

„V Kosťantynivce se nachází přirozená obranná linie – rokle, která město fakticky rozděluje,“ říká s tím, že za touto roklí jsou otevřená pole a velké množství bariér. „Pokud bude Kosťantynivka izolována, ruské jednotky se mohou ocitnout v pasti. Město se může proměnit v zónu smrti. Žádná tragédie se tu nekoná. Hlavní je chránit naše lidi a způsobit nepříteli maximální ztráty,“ uzavřel.

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