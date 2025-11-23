„Zemřel sám. Nechtěl žít.“ Rusové obkličují Kosťantynivku


Kosťantynivka je podobně jako Pokrovsk jednou z pevností, která brání donbaský val. O ten by Ukrajina přijetím americko-ruského návrhu po jedenácti letech bojů přišla. Město je nyní obklíčené ze tří stran. Ruská armáda už na východní okraj posílá diverzní jednotky, které připravují půdu pro obsazení Kosťantynivky. Ve městě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Jan Schürger.

Silnice v blízkosti Kosťantynivky chrání proti dronům tunely ze sítí, jejich sebemenší poškození však může pro kolonu vojenských vozidel vytvořit smrtelnou past. Další cesta do města je bezpečnější pěšky.

Po Kosťantynivce jsou vidět optická vlákna, která tam zanechávají drony. Ty se nejčastěji využívají právě na silnicích, kde čekají na přijíždějící vozidlo. Zničit se dají jen dvěma způsoby, a to přetržením nebo puškou.

Ve městě zůstává téměř pět tisíc lidí

Podle oficiálních údajů ve městě ještě stále zůstává 4,8 tisíce lidí.

„Mou kamarádku pohřbili vedle domu. Hodně jsme se bavili. Bylo jí 83 let. Stalo se to nedávno a tady ji pohřbili, protože na hřbitov nikoho nepouští,“ sdělila obyvatelka města Ljuba. Osud dalšího z občanů popsal obyvatel Sergej: „Zemřel sám. Nechtěl žít. Přestal jíst.“

Kdo zůstal naživu, živoří mezi troskami, které stále hlídají opuštěná domácí zvířata. Bez vody, tepla a světla.

„Lidské safari.“ Rusové sídlící za řekou zabíjejí v Chersonu i tři roky po osvobození
Následky ruského útoku na Cherson z března 2025

Průnik diverzních skupin

Samotná Kosťantynivka je už téměř v obklíčení, vzdálenost od frontových křídel je kolem devíti kilometrů. Nejblíže jsou Rusové na východě města. Mluví se o tom, že do města už pronikají ruské diverzní skupiny.

„Doufám, že to všechno skončí… Myslím na rodinu. Spím a objímám polštář, jako by to byla moje žena,“ uvedl další z obyvatel Jurij.

„Válka je těžší. Je velké množství dronů, neustále se to mění. Skoro každého půl roku se objevují nové prvky války,“ řekl tiskový důstojník 24. brigády Oleh Petrasjuk.

Kosťantynivka kdysi byla prosperující donbaské město. Teď se kolem ní postupně stahuje frontová smyčka.

