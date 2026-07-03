Ukrajina hlásí po nočních útocích Ruska dva mrtvé, v Kyjevě přibylo obětí na 30


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně dva lidé zemřeli a osm utrpělo zranění při ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Kryvyj Rih v noci na pátek, uvádí ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co v Kyjevě jeho rozsáhlý útok zabil nejméně třicet lidí a asi stovku dalších zranil. Ukrajinský raketový útok na západoruský Bělgorod naproti tomu v noci způsobil požár energetického zařízení a smrt jedné ženy, píší ruská média.

Noční úder na město Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zasáhl obytný dům a způsobil smrt dvou žen a zranění muže, uvedl na telegramu šéf regionální správy Oleh Hryhorov. Sedm zraněných si pak vyžádal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západě země, informoval náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul.

V Kyjevě během pátku lidé drží smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, který patřil k největším za poslední dobu. Záchranné týmy během noci na pátek objevily další tři mrtvá těla, čímž počet obětí vzrostl na třicet, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské zdravotnické úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko na telegramu sdělil, že útok zranil jednadevadesát lidí.

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých
Hasiči dohašují požár obytného domu zasaženého během ruského útoku na Kyjev

Moskva ústy svých činitelů vzkázala, že rozsáhlým útokem reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře. Tu podle tamních médií Ukrajina zasáhla i v noci na pátek v Bělgorodu. Ruská státní agentura TASS s odvoláním na místní činitele tvrdí, že při útoku na toto město zemřela jedna žena.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, jejíž součástí jsou téměř každodenní vzdušné útoky.

Výběr redakce

Ukrajina hlásí po nočních útocích Ruska dva mrtvé, v Kyjevě přibylo obětí na 30

Ukrajina hlásí po nočních útocích Ruska dva mrtvé, v Kyjevě přibylo obětí na 30

před 12 mminutami
Šedesáté Vary zahájí Hoffman a zakončí Binocheová. Vyhrát můžou i české koprodukce

Šedesáté Vary zahájí Hoffman a zakončí Binocheová. Vyhrát můžou i české koprodukce

před 1 hhodinou
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje

04:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

1. 7. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Vatikán exkomunikoval šest biskupů z ultrakonzervativního bratrstva

VideoVatikán exkomunikoval šest biskupů z ultrakonzervativního bratrstva

před 9 hhodinami
Mezi berlínskými gangy „letí“ nelegální zbraně z Česka

Mezi berlínskými gangy „letí“ nelegální zbraně z Česka

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Poslanci podpořili obalovou novelu

Poslanci podpořili obalovou novelu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Bezpečnostní situace je mnohem horší než před čtyřmi lety, říká nový šéf armády Hlaváč

Bezpečnostní situace je mnohem horší než před čtyřmi lety, říká nový šéf armády Hlaváč

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina hlásí po nočních útocích Ruska dva mrtvé, v Kyjevě přibylo obětí na 30

Nejméně dva lidé zemřeli a osm utrpělo zranění při ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Kryvyj Rih v noci na pátek, uvádí ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co v Kyjevě jeho rozsáhlý útok zabil nejméně třicet lidí a asi stovku dalších zranil. Ukrajinský raketový útok na západoruský Bělgorod naproti tomu v noci způsobil požár energetického zařízení a smrt jedné ženy, píší ruská média.
před 12 mminutami

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje

Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer (v pátek nad ránem SELČ) prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června stále pokračuje, dodala politička, podle níž živel zcela zničil 189 domů. Nadále se pohřešuje několik desítek tisíc lidí.
04:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

Rusko v noci na čtvrtek podniklo masivní útok na Kyjev a další ukrajinská města. Při úderech na metropoli zahynulo podle místních úřadů přes dvacet lidí, stovka dalších utrpěla zranění. V Dněpropetrovské oblasti zabil ruský útok dítě, další člověk zemřel při náletu okupantů v Charkovské oblasti. Nejvyšší ukrajinští představitelé vyzvali západní spojence k posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Ukrajina v noci zasáhla ropnou rafinerii v ruské Nižegorodské oblasti.
1. 7. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoVatikán exkomunikoval šest biskupů z ultrakonzervativního bratrstva

Vedení katolické církve sáhlo k výjimečnému opatření a exkomunikovalo šest biskupů z ultrakonzervativního Bratrstva svatého Pia X. Dva z nich bez souhlasu a přes varování papeže Lva XIV. vysvětili čtyři zbývající, což římská kurie považuje za čin narušující jednotu církve. Stejný postih hrozí i dalším věřícím, kteří se k bratrstvu formálně hlásí. Bratrstvo založené v roce 1970 kontroverzním francouzským arcibiskupem Marcelem Lefebvrem má na 600 tisíc stoupenců v desítkách zemí. Odmítače reforem druhého vatikánského koncilu, kteří dodnes uznávají liturgii pouze v latině, exkomunikoval už Jan Pavel II., také kvůli vysvěcení biskupů bez jeho souhlasu.
před 9 hhodinami

Mezi berlínskými gangy „letí“ nelegální zbraně z Česka

V ulicích německé metropole se mnohem víc střílí. Vyšetřovatelé případy spojují s tureckými kriminálními gangy, které bojují proti sobě a vydírají místní podnikatele. Do Berlína se dostává i velké množství nelegálních zbraní z Česka.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoSamozvaní polští domobranci se vydávali za vojáky a kontrolovali cizince

Polské úřady zasáhly proti skupině samozvaných domobranců ze skupiny BPG, kteří se vydávali za vojáky a na vlakových nádražích po nocích kontrolovali cizince. Své činy hájili bojem proti migraci. Členové skupiny jsou napojení na polskou krajní pravici. Premiér Donald Tusk je označil za chuligány.
před 11 hhodinami

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Ázerbájdžán je největším obchodním partnerem Evropské unie na jižním Kavkaze, uvedl prezident země Ilham Alijev během setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Dodal, že Baku usiluje o rozšíření spolupráce s EU v oblasti energetiky, dopravy a obnovitelných zdrojů energie.
před 15 hhodinami

Starmer se omluvil za roli státu v nucených adopcích dětí svobodných matek

Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v oddělování desítek tisíc svobodných matek od jejich dětí a v nucených adopcích. Informovaly o tom tiskové agentury, podle nichž tato praktika přetrvávala až do konce sedmdesátých let minulého století. Starmer označil nucené adopce za skvrnu na historii Británie.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

před 15 hhodinami
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

před 15 hhodinami
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026