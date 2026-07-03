Ukrajina hlásí po nočních útocích Ruska dva mrtvé, v Kyjevě přibylo obětí na 30

Nejméně dva lidé zemřeli a osm utrpělo zranění při ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Kryvyj Rih v noci na pátek, uvádí ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co v Kyjevě jeho rozsáhlý útok zabil nejméně třicet lidí a asi stovku dalších zranil. Ukrajinský raketový útok na západoruský Bělgorod naproti tomu v noci způsobil požár energetického zařízení a smrt jedné ženy, píší ruská média.
Noční úder na město Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zasáhl obytný dům a způsobil smrt dvou žen a zranění muže, uvedl na telegramu šéf regionální správy Oleh Hryhorov. Sedm zraněných si pak vyžádal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západě země, informoval náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul.
V Kyjevě během pátku lidé drží smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, který patřil k největším za poslední dobu. Záchranné týmy během noci na pátek objevily další tři mrtvá těla, čímž počet obětí vzrostl na třicet, napsala agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské zdravotnické úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko na telegramu sdělil, že útok zranil jednadevadesát lidí.
Moskva ústy svých činitelů vzkázala, že rozsáhlým útokem reagovala na ukrajinské údery proti ruské energetické infrastruktuře. Tu podle tamních médií Ukrajina zasáhla i v noci na pátek v Bělgorodu. Ruská státní agentura TASS s odvoláním na místní činitele tvrdí, že při útoku na toto město zemřela jedna žena.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, jejíž součástí jsou téměř každodenní vzdušné útoky.
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