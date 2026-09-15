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Ukrajina zahájila u Lymanu protiofenzivní operace, potvrdil ukrajinský velitel


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinská armáda zahájila u důležitého města Lymanu v Doněcké oblasti protiofenzivní operace, oznámil v úterý podle agentury AFP velitel 3. armádního sboru ukrajinské armády Andrij Bileckyj. Zprávy o probíhajících operacích se objevovaly už v předešlých dnech, až nyní však informaci Ukrajina potvrdila. Podle serveru Ukrajinska pravda Bileckyj informoval také o osvobození obce Seredně a likvidaci nepřátelských infiltračních skupin na několika dalších místech. Moskva se k tomu nevyjádřila a podobná prohlášení nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Lyman leží na východě Ukrajiny v Doněcké oblasti, kterou ze zhruba tří čtvrtin okupují ruské invazní síly. Zůstává přitom jedním z mála měst v tomto regionu, která mají stále pod kontrolou Ukrajinci, píše AFP a dodává, že podle analytiků by jeho dobytí mohlo Moskvě otevřít cestu k dalšímu postupu na jih a ohrozit ukrajinské bašty Kramatorsk a Slovjansk.

„Potvrzujeme informace o ofenzivě ukrajinské armády na severu Doněcké oblasti. Naše jednotky zlikvidovaly ohniska infiltrace nepřítele a vyčistily území o rozloze 75 kilometrů čtverečních. Dalších deset kilometrů čtverečních osvobodily,“ cituje Bileckého Ukrajinska pravda. Mapa ukrajinského projektu DeepState, který monitoruje situaci na bojišti, ukazuje, že ukrajinské jednotky dosáhly dílčích územních zisků severně od Lymanu, napsala AFP.

Agentura zároveň zmínila, že rozsáhlé nasazení dronů na frontové linii téměř znemožňuje přesuny velkých vojenských uskupení, což oběma stranám brání v získání jasné převahy ve vleklém konfliktu.

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Rusko je pomalejší než v předchozích letech

Ruský postup ve vojenském tažení na Ukrajině podle dřívějších informací agentury v srpnu zrychlil, ale nadále je mnohem pomalejší než v předchozích letech invaze. Ruská armáda v srpnu dosáhla čistého zisku přibližně 90 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což je její největší postup od února, napsala s odvoláním na údaje amerického Institutu pro studium války na začátku září AFP. Loni podle ní Rusko v průměru dobylo měsíčně 400 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Letos ruská armáda nejenže postup zpomalila, ale v dubnu a květnu ztratila přibližně 400 kilometrů čtverečních, napsala AFP. Ukrajinská armáda podle ní v srpnu zaznamenala malé zisky ve třech regionech.

Ruská armáda vpadla na Ukrajinu 24. února 2022 a části země se zmocnila. Ukrajinské ozbrojené síly ještě téhož roku z některých míst invazní vojsko vytlačily a od té doby se postupy obou armád do značné míry zpomalily. Rusko okupuje asi 19 procent ukrajinského území, a to včetně poloostrova Krymu, který obsadilo v roce 2014.

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