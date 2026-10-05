Podvodníci zneužívají stížností lidí na aerolinky


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se zpožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků informovala kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů.

„Vše začíná tím, že zákazník zveřejní svou stížnost pod příspěvkem letecké společnosti na sociální síti. Podvodníci následně na takový příspěvek reagují, omlouvají se za nepříjemnosti, nabízejí pomoc a prosí zákazníka, aby pokračoval v soukromé konverzaci,“ popsal ředitel Check Pointu pro ČR, Slovensko a Maďarsko Miloslav Lujka.

Podvodníci, kteří v některých případech využívají oficiální loga značek nebo v názvech odkazují na zákaznickou podporu či reklamační oddělení, následně přesunou komunikaci do aplikace WhatsApp. Výzkumníci popsali případy, kdy podvodníci slibovali odškodnění ve výši stovek až 1200 dolarů (asi 25 tisíc korun) a pro vyplacení požadovali další osobní a platební údaje, případně přesměrovali zákazníka do služby pro mezinárodní platby.

Check Point lidem doporučuje ověřit si, zda komunikují s oficiálním účtem letecké společnosti, a citlivé údaje poskytovat pouze přes oficiální kanály. Společnost se obává, že v budoucnu v případě využití umělé inteligence podvodníci budou oslovovat více lidí, jejich komunikace bude více profesionální, a tím hůře pro zákazníky aerolinek rozpoznatelná od oficiální. Nyní výzkumníci u zkoumaných účtů využití umělé inteligence nepotvrdili.

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