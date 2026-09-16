Saúdská Arábie exportuje ropu přes Omán. Některé dodávky do Evropy ruší


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Saúdská Arábie nabízí odběratelům z Asie více ropy k nakládce prostřednictvím přepravy z lodi na loď u ománského přístavu Suhár. S odkazem na zdroje z odvětví to ve středu uvedla agentura Reuters. Rijád tak reaguje na útoky dronů, které poškodily jeho klíčový ropovod vedoucí k Rudému moři. Saúdská Arábie už informovala evropské zákazníky, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušeny. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie mimo jiné v Česku.

Státní ropná společnost Saudi Aramco nabídla odběratelům v Asii, kteří mají s firmou dlouhodobé kontrakty, k nakládce u Suháru svou hlavní ropnou směs Arab Light a také směsi Arab Medium a Arab Heavy, uvedly zdroje. Suhár má teď zásadní význam, protože leží mimo Hormuzský průliv, který je v důsledku americko-izraelského útoku na Írán z konce února stále částečně zablokovaný.

Nabídky asijským odběratelům naznačují, že Aramco přesouvá větší objemy ropy z oblasti Perského zálivu k další přepravě mimo tuto vodní cestu. V posledních týdnech firma učinila asijským odběratelům nejméně dvě podobné nabídky ropy Arab Medium a Arab Heavy, uvedly zdroje. Firma sama odmítla situaci komentovat. Minulý týden v pátek jen po útocích dronů oznámila, že dočasně odstavila svůj klíčový ropovod Východ-Západ, nazývaný rovněž Petroline. Zda je zařízení poškozeno, k tomu se nevyjádřila.

Útok ochromil saúdskoarabský ropovod na týdny, píše AP
Ropné pole společnosti Saudi Aramco v Saúdské Arábii, ilustrační snímek

Co ukazuje pohyb u terminálu Rás Tanúra

Saúdská Arábie v uplynulém týdnu zdvojnásobila denní objem nakládané ropy v terminálech Rás Tanúra a Džuajmá v Perském zálivu přibližně na dva tankery typu VLCC, což odpovídá čtyřem milionům barelů. Vyplývá to ze satelitního sledování poradenské společnosti Energy Aspects.

Samostatná data o pohybu lodí od společnosti Kpler ve středu ukázala, že u terminálu Rás Tanúra nakládaly čtyři tankery VLCC s celkovou kapacitou osm milionů barelů ropy. VLCC je zkratka z anglických slov Very Large Crude Carrier a znamená, že jde o největší tankery k přepravě ropy.

Růst objemu nakládky od firmy Aramco a množství nabízené ropy přichází v době, kdy také další producenti z oblasti Perského zálivu nabízejí více ropy k nakládce mimo Hormuzský průliv. Zajišťují si k tomu lodě, které přepravují surovinu přes průliv a při tom často vypínají transpondéry, aby nešlo snadno zjistit jejich polohu.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a od začátku americko-izraelské války proti Íránu spoléhá na svůj ropovod Východ-Západ. Ten umožňuje odvádět ropu k vývoznímu terminálu v přístavu Janbú u Rudého moře.

Kdo všechno útočí na přepravu ropy

Království minulý týden v pátek provoz ropovodu zastavilo, protože byl podle médií poškozen při útocích dronů. Rijád útoky připsal iráckým milicím, v širším kontextu blízkovýchodního konfliktu ale na saúdskou infrastrukturu útočí také povstalečtí hútíové z Jemenu, kteří jsou spojenci Íránu. Společnost Saudi Aramco žádné podrobnosti k odstávce ropovodu nesdělila.

Světové referenční ceny ropy se tento týden v reakci na výpadek v dodávkách saúdské ropy vyšplhaly na několikaměsíční maxima. Nyní jsou vysoko nad sto dolary za barel.

Ropovod Východ-Západ je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou právě proto, že obchází Hormuzský průliv. Pro Saúdskou Arábii představoval jednu z hlavních možností, jak saúdskou ropu dostat na světový trh, aniž by tankery musely proplouvat Hormuzským průlivem. A proto je důležitý i pro polský Orlen. Reuters v úterý napsal, že zhruba čtyřicet procent ropy, kterou Orlen zpracovává, pochází od společnosti Saudi Aramco.

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Ropa, ilustrační foto

Je přeprava do Polska nižší?

Ropovod Východ-Západ je zhruba dvanáct set kilometrů dlouhý a vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes vnitrozemí k přístavu Janbú u Rudého moře. Odtud může saúdská ropa pokračovat přes Rudé moře, Suezský průplav a Středomoří dál do Evropy, až do evropských rafinerií. Například ropa pro Polsko se dostává přes terminál Sidi Kerir v Egyptě. Reuters v pondělí uvedl, že přeprava do Polska bude v září činit kolem 2,1 milionu barelů, zatímco v srpnu to bylo 6,6 milionu barelů.

Jak dlouho výpadek ropovodu Východ-Západ potrvá, zatím není jasné. Americký ministr energetiky Chris Wright v úterý řekl, že podle jeho informací by mohl být ropovod znovu uveden do provozu do několika dnů. List The Wall Street Journal (WSJ) ale téhož dne uvádí odhady oprav kolem šesti až osmi týdnů, přičemž částečný provoz by podle něj mohl být obnoven dříve.

Orlen vlastní mimo jiné firmu Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Orlen v pondělí uvedl, že bezprostřední problém kvůli výpadku v dodávkách ze Saúdské Arábie nevidí, Reuters ale v úterý informoval, že se firma urychleně snaží zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře i dalších oblastí, aby nahradila výpadek v dovozu saúdské suroviny. Firma už podle zdrojů nakupuje nebo poptává severomořskou ropu a také ropu z USA, Kazachstánu, Alžírska a Guyany.

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