Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo nejméně jedenáct horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné.
Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina, která se sesunula z pětitisícové hory Mižirgi, zasáhla skupinu 33 lidí. Deseti z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a šest se pohřešuje, uvedlo ministerstvo.
Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než padesát záchranářů, nicméně jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin.