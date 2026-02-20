Laviny v Rakousku v jednom dni usmrtily několik lidí, zranily i Čechy

Laviny si v pátek v Rakousku vyžádaly nejméně čtyři oběti. Tři lidé zemřeli poblíž obce Sankt Anton am Arlberg, další lyžař zahynul v Nauders poblíž švýcarských hranic, informovaly agentury AFP a APA. Lyžař podle nich pocházel z Německa a jeho syn je těžce zraněný. Národnost dalších tří obětí agentury neupřesnily. Rakouská policie uvedla, že lavina v pátek zranila také dva Čechy. Od minulého pátku zasahovali záchranáři u přibližně dvou stovek lavin.
Lavina v tyrolském Sankt Anton zasypala celkem pět lidí. APA nejprve informovala o dvou obětech a třech přeživších v péči lékařů. Následně uvedla, že třetí osoba, kterou sníh smetl, zemřela v nemocnici. Zástupci místních úřadů lavinu označili za obrovskou. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí se na svahu vlastně nacházelo, takže zasahovaly tři vrtulníky a čtyři oddíly horské záchranné služby.
V Nauders strhla lavina dvaačtyřicetiletého německého lyžaře a jeho šestnáctiletého syna, kteří se pohybovali mimo sjezdovku. APA píše, že je sesuv sněhu odnesl až 300 metrů daleko. Zatímco mladík zůstal ležet zraněný na povrchu masy, jeho otec byl částečně zasypán. Záchranářům se nepodařilo ho oživit.
Tyrolská policie sdělila, že lavina v pátek v Kaltenbachu zranila dva snowboardisty z Česka. V lyžařském areálu Hochzillertal se osmačtyřicetiletý muž s o rok mladší ženou vydali mimo sjezdovku. Tam oba strhla lavina. Vyprostit se zvládli sami, žena však utrpěla těžké zranění nohy. Další sportovci jim poskytli první pomoc a horská služba následně zraněnou Češku přepravila záchranným vrtulníkem do nemocnice ve městě Schwaz.
Další zraněné si laviny vyžádaly také v Alpbachu, Fügenbergu nebo Kapplu. Jen za páteční dopoledne zasahovali záchranáři u 32 sněhových mas, od minulého pátku museli vyjet k přibližně 200 lavinovým neštěstím.
Sníh v pátek v zemi na několik hodin rovněž přerušil provoz letiště Schwechat ve Vídni. Zrušeno bylo přibližně 150 spojů. Vydatné sněžení způsobilo komplikace také na silnicích, na mnoha místech uvázly na kluzkém povrchu kamiony, které zablokovaly silnice. V Tyrolsku v okrese Reutte lavina zasáhla autobus projíždějící po silnici a odsunula ho z ní. Nikomu z dvanácti lidí ve vozidle se nic nestalo, uvedl policejní mluvčí.
V sobotu bude ve velké části Tyrolska, zejména ve vyšších polohách, nadále platit druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Spolková země i záchranáři apelují na zimní sportovce, aby se zdrželi horských túr a jízdy ve volném terénu.