Laviny v Rakousku v jednom dni usmrtily několik lidí, zranily i Čechy


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Laviny si v pátek v Rakousku vyžádaly nejméně čtyři oběti. Tři lidé zemřeli poblíž obce Sankt Anton am Arlberg, další lyžař zahynul v Nauders poblíž švýcarských hranic, informovaly agentury AFP a APA. Lyžař podle nich pocházel z Německa a jeho syn je těžce zraněný. Národnost dalších tří obětí agentury neupřesnily. Rakouská policie uvedla, že lavina v pátek zranila také dva Čechy. Od minulého pátku zasahovali záchranáři u přibližně dvou stovek lavin.

Lavina v tyrolském Sankt Anton zasypala celkem pět lidí. APA nejprve informovala o dvou obětech a třech přeživších v péči lékařů. Následně uvedla, že třetí osoba, kterou sníh smetl, zemřela v nemocnici. Zástupci místních úřadů lavinu označili za obrovskou. Zpočátku nebylo jasné, kolik lidí se na svahu vlastně nacházelo, takže zasahovaly tři vrtulníky a čtyři oddíly horské záchranné služby.

V Nauders strhla lavina dvaačtyřicetiletého německého lyžaře a jeho šestnáctiletého syna, kteří se pohybovali mimo sjezdovku. APA píše, že je sesuv sněhu odnesl až 300 metrů daleko. Zatímco mladík zůstal ležet zraněný na povrchu masy, jeho otec byl částečně zasypán. Záchranářům se nepodařilo ho oživit.

Tyrolská policie sdělila, že lavina v pátek v Kaltenbachu zranila dva snowboardisty z Česka. V lyžařském areálu Hochzillertal se osmačtyřicetiletý muž s o rok mladší ženou vydali mimo sjezdovku. Tam oba strhla lavina. Vyprostit se zvládli sami, žena však utrpěla těžké zranění nohy. Další sportovci jim poskytli první pomoc a horská služba následně zraněnou Češku přepravila záchranným vrtulníkem do nemocnice ve městě Schwaz.

V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech
Ilustrační snímek

Další zraněné si laviny vyžádaly také v Alpbachu, Fügenbergu nebo Kapplu. Jen za páteční dopoledne zasahovali záchranáři u 32 sněhových mas, od minulého pátku museli vyjet k přibližně 200 lavinovým neštěstím.

Sníh v pátek v zemi na několik hodin rovněž přerušil provoz letiště Schwechat ve Vídni. Zrušeno bylo přibližně 150 spojů. Vydatné sněžení způsobilo komplikace také na silnicích, na mnoha místech uvázly na kluzkém povrchu kamiony, které zablokovaly silnice. V Tyrolsku v okrese Reutte lavina zasáhla autobus projíždějící po silnici a odsunula ho z ní. Nikomu z dvanácti lidí ve vozidle se nic nestalo, uvedl policejní mluvčí.

V sobotu bude ve velké části Tyrolska, zejména ve vyšších polohách, nadále platit druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Spolková země i záchranáři apelují na zimní sportovce, aby se zdrželi horských túr a jízdy ve volném terénu.

V Krkonoších po srážce na sjezdovce zemřela lyžařka
Záchranářský vrtulník

Výběr redakce

Laviny v Rakousku v jednom dni usmrtily několik lidí, zranily i Čechy

Laviny v Rakousku v jednom dni usmrtily několik lidí, zranily i Čechy

před 7 mminutami
Zklamání a ostuda, reaguje Trump na verdikt soudu o clech. Hodlá zavést další

Zklamání a ostuda, reaguje Trump na verdikt soudu o clech. Hodlá zavést další

16:30Aktualizovánopřed 30 mminutami
Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš oznámil, že vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust

18:19Aktualizovánopřed 58 mminutami
Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska o dodávky ruské ropy

Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska o dodávky ruské ropy

09:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Akciové trhy po odmítnutí Trumpových cel soudem posílily, dolar klesl

Akciové trhy po odmítnutí Trumpových cel soudem posílily, dolar klesl

17:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj

Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj

14:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Krkonoších po srážce na sjezdovce zemřela lyžařka

V Krkonoších po srážce na sjezdovce zemřela lyžařka

15:01Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda představila hospodářskou strategii. Opozice ji vítá, upozorňuje na finance

Vláda představila hospodářskou strategii. Opozice ji vítá, upozorňuje na finance

04:20Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Laviny v Rakousku v jednom dni usmrtily několik lidí, zranily i Čechy

Laviny si v pátek v Rakousku vyžádaly nejméně čtyři oběti. Tři lidé zemřeli poblíž obce Sankt Anton am Arlberg, další lyžař zahynul v Nauders poblíž švýcarských hranic, informovaly agentury AFP a APA. Lyžař podle nich pocházel z Německa a jeho syn je těžce zraněný. Národnost dalších tří obětí agentury neupřesnily. Rakouská policie uvedla, že lavina v pátek zranila také dva Čechy. Od minulého pátku zasahovali záchranáři u přibližně dvou stovek lavin.
před 7 mminutami

Zklamání a ostuda, reaguje Trump na verdikt soudu o clech. Hodlá zavést další

Americký Nejvyšší soud se v pátek postavil proti rozsáhlým clům, která prezident USA Donald Trump zavedl na základě zákona určeného pro použití v případě národní nouze. Podle soudu se totiž tento zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje, a postup tak popsal jako nezákonný. Pravomoc cla zavádět má podle Ústavy USA Kongres. Trump rozhodnutí soudu a soudce samotné ostře kritizuje. V pátek na brífinku oznámil, že podepíše nařízení o zavedení desetiprocentního globálního cla dle obchodního zákona z roku 1974.
16:30Aktualizovánopřed 30 mminutami

Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska o dodávky ruské ropy

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve čtvrtek to podle webu SEEbiz.eu uvedl chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu, jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Maďarsko kvůli pozastavení dodávek uvolní dvě stě padesát tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Slovensko zavádí stav ropné nouze.
09:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Akciové trhy po odmítnutí Trumpových cel soudem posílily, dolar klesl

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, kterým označil plošná cla zavedená administrativou prezidenta USA Donalda Trumpa za nezákonná, reagovaly v pátek pozdě odpoledne akciové trhy lehkým růstem, oproti tomu klesla hodnota dolaru, informuje agentura Reuters. Evropská unie ústy mluvčího Evropské komise uvedla, že analyzuje dopad rozhodnutí a že spolu s Velkou Británií či Německem zůstává v kontaktu s americkou vládou. Sám Trump označil rozhodnutí soudu za ostudu a uvedl, že má „záložní plán“.
17:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoZimní olympiáda „spolkla“ miliardy eur, zisková bude nejspíš minimálně

Náklady na přípravu letošních zimních Her v Itálii se vyšplhaly na 5,3 miliardy eur (asi 128 miliard korun). Pětatřicet procent sumy uhradí sponzoři, necelých třicet procent příjmy ze vstupného. Vlnu kritiky vyvolaly nejen výdaje na infrastrukturu, ale také zásahy do přírody v Alpách – v Cortině padl za oběť nové bobové dráze modřínový les. Hry na druhé straně zaznamenaly velký divácký úspěch. Z téměř 1,5 milionu vstupenek se ještě před startem Her prodalo sedmdesát procent. Slavnostní zahájení vidělo jen v USA 21,5 milionu lidí, o pětatřicet procent více než předchozí olympiádu. Podle odborníků se investice vložené do Her v příštích letech vrátí, ale olympiáda nebude výrazně zisková. Minimální vliv na ekonomiku potvrzují i čísla z posledních letních Her v Paříži – HDP po nich stoupl jen o sedm setin procentního bodu.
před 1 hhodinou

Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj

Ukrajina je připravena na skutečné kompromisy, ale ne za cenu své nezávislosti a suverenity. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenskyj. Za velký kompromis označil už to, že je Kyjev ochoten jednat o míru na základě toho, kde se v současné době nachází frontová linie. A kompromis sám o sobě je podle něj to, že Ukrajina jedná o střední cestě s Ruskem jako agresorem. Moskvu zároveň pak lídr napadené země obvinil z ultimát. Na stažení ukrajinských vojsk z Donbasu ale podle něj naléhají i Spojené státy.
14:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie dál prohledává dům bývalého prince Andrewa

Policie v pátek pokračuje v prohlídce bývalého domu Andrewa Mountbattena-Windsora. Děje se tak den poté, co byl bývalý princ a bratr krále Karla III. zadržen na téměř jedenáct hodin kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovaly o tom agentura AP a stanice BBC.
13:32Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Deset zadržených chystalo atentáty na ukrajinské činitele, oznámil Kyjev

Bezpečnostní složky zadržely na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí, kteří jsou podezřelí z plánování atentátů na ukrajinské činitele, známé osobnosti a cizince na příkaz Moskvy. Podle agentury AFP to uvedla ukrajinská generální prokuratura. Podle serveru RBK-Ukrajina byl jedním ze zamýšlených cílů mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky HUR Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
před 9 hhodinami
Načítání...