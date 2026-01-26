V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech


V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu čtrnáctiletý chlapec z Česka, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.

Podle serveru rakouských lokálních novin k nehodě došlo v pondělí v poledne na konci strmého svahu, avšak v rovinatém úseku střediska. Chlapec měl padat několik metrů, na hlavě měl helmu. Navzdory hodinové snaze dvou členů horské záchranné služby o jeho oživení zranění hlavy podlehl.

Server napsal, že chlapec byl ve středisku spolu se svým otcem jako součást asi dvacetičlenné skupiny z Česka. Jeho tělo do údolí převezl vrtulník.

Izrael v Pásmu Gazy našel a identifikoval tělo posledního rukojmího Hamásu, informovala v pondělí izraelská armáda. Podle ní tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI). Kabinet premiéra Benjamina Netanjahua dokončením pátrání podmiňoval omezené otevření hraničního přechodu Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem.
Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Dosud bylo v pondělí podle agentury Reuters zrušeno asi 3800 letů a více než tisícovka leteckých spojení nabrala zpoždění. V neděli bylo zrušeno více než jedenáct tisíc letů. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu čtrnáctiletý chlapec z Česka, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.
Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podle stanice NBC News podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Oznámení o krádeži hřebce jménem Zazou, který měl podle dostupných informací patřit čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi, se nepotvrdilo. Policie nově věc prověřuje jako možné porušení mezinárodních sankcí. Koně údajně po dohodě s majitelem odvezlo několik lidí. Uvedla to mluvčí ústecké policie Pavla Kofrová. Hřebec byl na sankčním seznamu, který zakazoval jeho prodej, převod nebo vývoz mimo Evropsku unii. Zvíře podle policie někdo převezl přes Polsko a následně vyvezl mimo EU, pravděpodobně do Čečenska.
Evropská komise (EK) zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA), informovala ve svém sdělení. Souvisí to s generováním sexualizovaných fotografií žen a dětí AI chatbotem Grok na žádost uživatelů. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená s jeho zavedením.
Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o prvním roku druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovořili například o jeho snaze získat Grónsko. V souvislosti s hnutím ANO probrali sněm, který potvrdil předsednictví premiéru Andreji Babišovi (ANO). Dále probrali také možný památný den české vlajky. Diskuze se účastnili komentátor z podcastu Kecy a politika Petros Michopulos, amerikanista a hudebník Ondřej Hejma, ekonom a bývalý ministr financí Ivan Pilný, novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová a novinář Deníku N Filip Titlbach. Pořadem provázel Lukáš Dolanský.
