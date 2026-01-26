V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech

V lyžařském středisku Feuerkogel ve spolkové zemi Horní Rakousy zemřel po pádu čtrnáctiletý chlapec z Česka, informoval server lokálních novin Oberösterreichische Nachrichten. Utrpěl těžká poranění hlavy, kterým podlehl. Představitel místní policie Bernhard Magritzer uvedl, že hoch přepadl přes okraj sjezdovky a po několika metrech dopadl na kamenitou půdu.
Podle serveru rakouských lokálních novin k nehodě došlo v pondělí v poledne na konci strmého svahu, avšak v rovinatém úseku střediska. Chlapec měl padat několik metrů, na hlavě měl helmu. Navzdory hodinové snaze dvou členů horské záchranné služby o jeho oživení zranění hlavy podlehl.
Server napsal, že chlapec byl ve středisku spolu se svým otcem jako součást asi dvacetičlenné skupiny z Česka. Jeho tělo do údolí převezl vrtulník.