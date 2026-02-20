V Krkonoších po srážce na sjezdovce zemřela lyžařka

Na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku zemřela v pátek odpoledne žena středního věku. Srazila se s jiným lyžařem, uvedla policie na síti X. Okolnosti nehody vyšetřuje. K určení příčiny smrti bude nařízena soudní pitva, napsala na webu krajská policejní mluvčí. V této zimní sezoně je to podle Horské služby první taková událost.
Muž a žena se střetli na lyžích v Harrachově kolem 13:00. „Lyžařka středního věku bohužel krátce poté zemřela i přes veškerou snahu posádky Zdravotnické záchranné služby (ZZS) o její záchranu,“ doplnila policie. Mluvčí krajské ZZS Michael Georgiev sdělil, že se záchranáři snažili ženu oživit několik desítek minut. Druhý účastník srážky je podle něj bez zranění.
Náčelník Horské služby ČR René Mašín nechtěl incident s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Obecně podle něj letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo. „Přibývá srážek lyžařů a také případů, kdy lyžař narazí do pevné překážky. Většinou to odnesou nohy, kolena nebo ruce,“ řekl. Smrtí letos podle něj dosud žádná taková nehoda ale neskončila.
Smrtelnou nehodu lyžaře vyšetřovala policie naposledy loni v březnu ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku. Po nárazu do překážky tam tehdy zahynul bývalý hokejista Tomáš Klouček. V areálu Medvědín narazil do sloupku rozvodu elektřiny na okraji sjezdovky. Zraněním na místě podlehl.