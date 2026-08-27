Šéf CIA v Moskvě varoval před útoky na země NATO, píše Politico


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe tento týden v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci USA v NATO, jmenovitě s pobaltskými státy Estonskem, Litvou a Lotyšskem. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a předem neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho vojenskou a ekonomickou podporu Íránu.

„Cílem jeho schůzky bylo především varovat Rusko před jakýmikoli kroky, které by vedly k eskalaci napětí vůči pobaltským státům,“ uvedl jeden ze zdrojů serveru Politico obeznámených s obsahem jednání. Také list The Wall Street Journal ve středu bez dalších podrobností napsal, že Ratcliffe při návštěvě Moskvy varoval před ruskými útoky na členské státy Severoatlantické aliance.

Zpráva o Ratcliffově úterní návštěvě Moskvy, kterou Kreml i administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdily až ve středu, podnítila ve Washingtonu i v Evropě bouřlivé spekulace o jejím účelu. Jde totiž o první veřejně známou cestu šéfa americké zpravodajské služby do Moskvy za druhého Trumpova mandátu.

Naposledy šéf CIA varoval před útokem na Ukrajinu

Ruské hlavní město navštívil šéf CIA naposledy koncem roku 2021, kdy se během úřadování Joea Bidena do Moskvy vydal William Burns, aby ruského vládce Vladimira Putina varoval před invazí na Ukrajinu. O tři měsíce později ruská vojska překročila hranice sousední země.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tento měsíc pohrozil, že Moskva zesílí své snahy zničit všechno, co Ukrajině dodává Západ. Vyloučil také možnost okamžitého zastavení bojů. Ukrajina se ruské agresi s pomocí západních spojenců brání už čtyři a půl roku.

Šéf CIA Ratcliffe jednal v Moskvě, informovala americká média
Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe

CIA na žádost serveru Politico o komentář nereagovala. Mluvčí Bílého domu odkázal na středeční komentáře prezidenta, kdy Trump popřel spekulace, že se Ratcliffe snažil v Moskvě odradit Putina od testování odhodlání Aliance k obraně či že tam měl hovořit o Íránu. Cestu šéfa zpravodajské služby do Moskvy označil za „polorutinní“ a dodal, že si přeje, aby rusko-ukrajinská válka skončila.

Americký ministr financí Scott Bessent v pondělí pohrozil výrazným rozšířením sankcí vůči zemím, které odmítají přerušit hospodářské vztahy s Íránem. Podle prvního ze zdrojů serveru a také nejmenovaného britského představitele Ratcliffe v Moskvě nadnesl i toto téma.

Ruským představitelům šéf CIA tlumočil přání Washingtonu, aby Moskva přestala s Íránem sdílet zbraně a obranné technologie, a varoval je před „přehnanou reakcí“, pokud by se sankce dotkly i Ruska. Podle zpráv médií Rusko údajně dodává Íránu materiál na obnovení jeho arzenálu dronů a zřejmě mu pomáhá i s přesným zaměřováním útoků na americké základny a zařízení na Blízkém východě.

Polsko zadrželo Rusa, který měl plánovat vraždu občana USA a Ukrajiny
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