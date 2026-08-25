Souhrn dne
Sněmovna řeší novelu rozpočtových zákonů | V Lipsku našli u letiště třetí dron | Kanada zavede cla na zboží z USA Zobrazit

Šéf CIA Ratcliffe přicestoval na jednání do Moskvy, informují americká média


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK, CBS News

Na jednání do Moskvy v úterý přicestoval ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe, informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přichází poté, co byl v úterý na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Washington ani Kreml informaci o cestě šéfa americké tajné služby do Ruska nepotvrdily.

Zprávu o návštěvě Ratcliffa v Moskvě přinesly s odvoláním na nejmenované zdroje stanice CBS News a server Axios. Neuvedly nicméně, s kým se má šéf CIA v ruské metropoli setkat ani o čem by měl jednat. Ruská média už během dne spekulovala, že důvodem přítomnosti amerického letounu Boeing C-17A Globemaster na moskevském letišti Vnukovo by mohla být případná výměna vězňů či americko-ruská jednání.

Agentura Reuters i server CBS News podotkly, že zástupci CIA na žádost o komentář bezprostředně nereagovali. Podle CBS jde zřejmě o Ratcliffovu první cestu do Ruska v roli šéfa CIA, ačkoli se svými protějšky z ruských zpravodajských služeb už dříve byl v kontaktu.

CIA se podílela na nedávných výměnách zadržovaných osob mezi USA a Ruskem, včetně propuštění Ksenie Karelinové s rusko-americkým občanstvím, odsouzené na dvanáct let za vlastizradu, výměnou za rusko-německého občana Artura Petrova, které Ratcliffe osobně vyjednával.

CIA stála rovněž za rozsáhlou výměnou vězňů ze srpna 2024, díky níž se z Ruska dostali například dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan či rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová.

Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení novinářku Kurmaševovou
Alsu Kurmaševová na snímku z letošního května

V listopadu 2021 přicestoval na vzácnou návštěvu Moskvy bývalý ředitel CIA William Burns. Setkal se s vysoce postavenými ruskými představiteli, včetně ruského vůdce Vladimira Putina, jehož tehdy varoval před případnou invazí na Ukrajinu. Tu Putin následně přesto nařídil v únoru následujícího roku.

Letos v lednu Moskvu navštívili zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner, aby jednali s Putinem o ukončení ruské války proti Ukrajině. Ratcliffeova návštěva přichází v době, kdy mírová jednání s Ukrajinou, v nichž hrají Spojené státy americké zprostředkovatelskou roli, zůstávají z velké části v slepé uličce a postoje obou stran se v klíčových otázkách stále výrazně liší.

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a poradce ruského vůdce Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov

Výběr redakce

Poslanci debatují o novele k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

ŽivěPoslanci debatují o novele k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

03:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony

Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony

15:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat

Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně byla přerušena. Majitel chce část zachovat

před 3 hhodinami
Soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa Zelenského kanceláře, stanovil kauci

Soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa Zelenského kanceláře, stanovil kauci

před 5 hhodinami
Arménské úřady zadržely exprezidenta Kočarjana

Arménské úřady zadržely exprezidenta Kočarjana

před 5 hhodinami
Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

před 13 hhodinami
Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kanada zavede cla na zboží z USA ve výši od patnácti do padesáti procent

Kanada zavede cla ve výši od patnácti do padesáti procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americké tarify vstoupí v platnost 8. září, oznámila v úterý podle agentury Reuters kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.
17:18Aktualizovánopřed 26 mminutami

Šéf CIA Ratcliffe přicestoval na jednání do Moskvy, informují americká média

Na jednání do Moskvy v úterý přicestoval ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe, informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přichází poté, co byl v úterý na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Washington ani Kreml informaci o cestě šéfa americké tajné služby do Ruska nepotvrdily.
před 41 mminutami

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře, která se o víkendu přehnala přes Litvu, připravila tisíce lidí o elektřinu, vodu, teplo i mobilní signál. Jedno z měst vyhlásilo místní stav nouze, zatímco obce začaly v pondělí vyhodnocovat škody a odklízet následky bouře. V některých oblastech za pouhých dvanáct hodin spadl téměř měsíční úhrn srážek.
před 42 mminutami

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina obdržela od Spojeného království a Francie kladné odpovědi ohledně předání technologií a licencí potřebných k výrobě střel dlouhého doletu SCALP / Storm Shadow. Technické týmy se nyní musí dohodnout na harmonogramu realizace projektu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci s estonským prezidentem Alarem Karisem, informoval zpravodaj stanice Suspilne Ukraine.
před 1 hhodinou

Jak se svět blíží ke katastrofickým klimatickým jevům, rozebírá agentura AP

Agentura AP varuje v rozsáhlém textu před příliš optimistickým pohledem na katastrofální události současnosti i vykreslováním budoucnosti pozitivními scénáři.
před 1 hhodinou

Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na drony

Slovenská policie v úterý oznámila, že příslušníci úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (ÚBOK) překazili žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Policisté informovali i o rozsahu škod, které mohl požár způsobit a zajištění většího množství zápalné směsi, nářadí či telefonů.
15:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Americké sankce na íránskou ekonomiku mohou uškodit hlavně Číně, píše CNBC

Americké sankce namířené proti íránské ekonomice mohou zasáhnout především Čínu, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Irák a Indii. S odkazem na analytiky a statistická data to uvedla americká televize CNBC. Nová opatření v pondělí oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Jejich smyslem je íránskou ekonomiku izolovat, a tak oslabit íránský režim.
před 4 hhodinami

Ukrajinci zasáhli ruské závody, hlásí dva mrtvé v Záporoží a jednoho v Charkově

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska Veniamin Kondratěv napsal, že po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii. Úder později potvrdila i ukrajinská armáda. Ta deklaruje ještě zásah závodu na zpracování plynu, zatímco ruské úřady zmiňují druhou zasaženou rafinerii. Ruské útoky zabily dva lidi v Záporoží a poškodily šestnáctipatrovou obytnou budovu v Kyjevě, píše server Ukrajinska pravda. O jednom mrtvém v Charkově informoval starosta města.
08:09Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 42 mminutami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 1 hhodinou
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

před 8 hhodinami
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

včera v 17:22
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

včera v 16:17
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026