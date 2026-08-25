Šéf CIA Ratcliffe přicestoval na jednání do Moskvy, informují americká média

Na jednání do Moskvy v úterý přicestoval ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe, informovala americká média s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Zpráva přichází poté, co byl v úterý na moskevském letišti spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Washington ani Kreml informaci o cestě šéfa americké tajné služby do Ruska nepotvrdily.
Zprávu o návštěvě Ratcliffa v Moskvě přinesly s odvoláním na nejmenované zdroje stanice CBS News a server Axios. Neuvedly nicméně, s kým se má šéf CIA v ruské metropoli setkat ani o čem by měl jednat. Ruská média už během dne spekulovala, že důvodem přítomnosti amerického letounu Boeing C-17A Globemaster na moskevském letišti Vnukovo by mohla být případná výměna vězňů či americko-ruská jednání.
Agentura Reuters i server CBS News podotkly, že zástupci CIA na žádost o komentář bezprostředně nereagovali. Podle CBS jde zřejmě o Ratcliffovu první cestu do Ruska v roli šéfa CIA, ačkoli se svými protějšky z ruských zpravodajských služeb už dříve byl v kontaktu.
CIA se podílela na nedávných výměnách zadržovaných osob mezi USA a Ruskem, včetně propuštění Ksenie Karelinové s rusko-americkým občanstvím, odsouzené na dvanáct let za vlastizradu, výměnou za rusko-německého občana Artura Petrova, které Ratcliffe osobně vyjednával.
CIA stála rovněž za rozsáhlou výměnou vězňů ze srpna 2024, díky níž se z Ruska dostali například dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan či rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová.
V listopadu 2021 přicestoval na vzácnou návštěvu Moskvy bývalý ředitel CIA William Burns. Setkal se s vysoce postavenými ruskými představiteli, včetně ruského vůdce Vladimira Putina, jehož tehdy varoval před případnou invazí na Ukrajinu. Tu Putin následně přesto nařídil v únoru následujícího roku.
Letos v lednu Moskvu navštívili zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner, aby jednali s Putinem o ukončení ruské války proti Ukrajině. Ratcliffeova návštěva přichází v době, kdy mírová jednání s Ukrajinou, v nichž hrají Spojené státy americké zprostředkovatelskou roli, zůstávají z velké části v slepé uličce a postoje obou stran se v klíčových otázkách stále výrazně liší.