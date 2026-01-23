Jednání Putina s Američany skončilo, trvalo více než tři hodiny, uvedl Kreml


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Jednání ruského vládce Vladimira Putina s americkými vyjednávači trvalo více než tři a půl hodiny, informují tiskové agentury s odvoláním na Kreml, který oznámil skončení schůzky. Podrobnosti o rozhovorech, jejichž hlavním tématem měla být poslední verze amerického plánu na ukončení války Ruska proti Ukrajině, zatím nejsou známy.

Jednání se z ruské strany zúčastnil také Putinův poradce Jurij Ušakov a Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev, z americké strany vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner a Trumpův poradce pro Radu pro mír Josh Greenbaum, uvedl dříve Kreml, který také zveřejnil krátké video, jak se Putin vítá s americkými vyjednávači.

Ti hodlali také projednat pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady pro mír a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Joea Bidena.

O výsledcích schůzky má novináře podle médií informovat Ušakov.

Trump vzkázal Putinovi, že válka musí skončit

Američané do Moskvy přiletěli ve čtvrtek večer z Davosu, kde se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír a Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.

Witkoff dříve oznámil, že jednání o ukončení rusko–ukrajinské války dosáhla velkého pokroku a že zbývá dořešit poslední otázku. Podle Zelenského ještě nejsou vyřešené otázky týkající se území na východě Ukrajiny.

Rusko okupuje asi pětinu ukrajinského území a snaží se získat kontrolu nad celým Donbasem, včetně těch jeho částí, jež neovládá. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff v Berlíně (prosinec 2025)

K dosažení mírové dohody o Ukrajině musí všichni učinit ústupky, uvedl Trump při návratu ze Světového ekonomického fóra v Davosu.

Po jednání v Moskvě má Witkoff odletět do Abú Zabí, kde se v pátek a v sobotu mají uskutečnit jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny. Podle tisku americká a ukrajinská delegace hodlají ruským vyjednávačům navrhnout příměří v energetice.

Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi už téměř čtyři roky. Agrese trvá přes řadu jednání i osobní setkání Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem a Moskva si klade pro ukončení války pro Ukrajinu nepřijatelné požadavky, mimo jiné chce velkou část jejího území včetně částí, které zatím nedokázala vojensky dobýt.

Většina Kyjeva zůstává kvůli ruským útokům bez elektřiny
Kyjev bez proudu, 21. ledna 2026

Kyjev tvrdí, že Kreml jednání oddaluje a snaží se mezitím dobýt další území na východě Ukrajiny; Rusko oponuje, že míru brání požadavky Ukrajiny a Evropy.

Osud americko-ruského plánu

Loni v listopadu přišly Spojené státy s verzí 28bodového „mírového plánu“, který do velké míry kopíroval ruské požadavky. Washington mimo jiné žádal od Kyjeva, aby se vzdal části území a snížil počet svých vojáků.

Americko-ruský plán následně ukrajinští státníci projednávali za podpory evropských představitelů s Američany a společně s nimi jej upravili do podoby, s níž ukrajinská strana souhlasila. Novou verzi plánu však ruští představitelé odmítli.

Ukrajina nikdy nebyla a nebude překážkou míru, řekl Zelenskyj po výrocích Trumpa
Volodymyr Zelenskyj

Vztahy Trumpa a Zelenského

Trump bývá západními politiky či komentátory obviňován, že při svých návrzích podléhá tlaku Moskvy, napadenou Ukrajinu odmítá podporovat a tlačí ji k pro ni velmi nevýhodné mírové dohodě. A to i přesto, že si na Ukrajině vynutil pro Spojené státy výhodnou dohodu o nerostech, díky které má Washington získat podíl na zisku z ukrajinského nerostného bohatství.

Trump má navíc komplikované osobní vztahy se Zelenským. V minulosti kupříkladu kritizoval ukrajinského lídra za to, že neuspořádal volby. V zemi však byl vyhlášen kvůli ruské invazi válečný stav, který volby neumožňuje. Není tak jasné, kde by se mělo hlasování uskutečnit, když část země okupují Rusové.

Trump nabídl Putinovi členství ve své Radě míru
Ruský vládce Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump na srpnové schůzce v Anchorage

Před týdnem americký lídr prohlásil, že mírovou dohodu podle něj brzdí Kyjev, nikoli Moskva. „Myslím, že (Putin) je připraven uzavřít dohodu,“ řekl Trump. „Ukrajina je podle mě k dohodě méně připravená.“

Ruského vládce také pozval do své vznikající organizace Rada pro mír. Dopis dostal i Zelenskyj, podle něhož je ale účast Ukrajiny ve stejném orgánu s Moskvou nemyslitelná.

Načítání...

Výběr redakce

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

včeraAktualizovánopřed 36 mminutami
Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie zadržela podezřelého z činnosti pro čínskou rozvědku

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

Francie zadržela tanker porušující protiruské sankce

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů

Agenti ICE v Minnesotě zadrželi s otcem pětileté dítě při návratu domů

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Jednání Putina s Američany skončilo, trvalo více než tři hodiny, uvedl Kreml

Jednání ruského vládce Vladimira Putina s americkými vyjednávači trvalo více než tři a půl hodiny, informují tiskové agentury s odvoláním na Kreml, který oznámil skončení schůzky. Podrobnosti o rozhovorech, jejichž hlavním tématem měla být poslední verze amerického plánu na ukončení války Ruska proti Ukrajině, zatím nejsou známy.
před 8 mminutami

EU chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, ale bude bránit své zájmy, řekl Costa

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa. Schůzka se konala v reakci na nedávná vyjádření a hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska a možného zavedení cel proti některým evropským zemím. Česko na ní zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 36 mminutami

Írán tvrdí, že protesty nepřežily asi tři tisíce lidí. Čísla opozice jsou vyšší

Íránské bezpečnostní složky zveřejnily bilanci obětí masových pouličních protestů. Tvrdí, že při nich zahynulo 3117 lidí. Kompletní odříznutí země od internetového a telefonického spojení se světem ale znemožňuje informaci ověřit. Podle opozičních zdrojů mohlo zahynout až dvacet tisíc lidí a přes tři sta tisíc dalších utrpět zranění.
před 4 hhodinami

Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny

Podle ukrajinského ministra energetiky Denyse Šmyhala může Kyjev brzy přejít od nouzového vypínání proudu k tvrdým plánovaným odstávkám. Ve čtvrtek večer řekl, že situace během dne byla v sektoru nejtěžší od listopadu 2022. Masivní ruské údery ukrajinskou energetiku těžce poškodily. Experti bez ustání opravují elektrárny i přenosové sítě. Například v elektrárně na západě Ukrajiny, kde natáčel štáb ČT, energetici všemi způsoby ohřívají technické vybavení, které po ruských úderech zamrzá pod nánosem ledu a sněhu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Česko dostalo pozvání do Trumpovy Rady pro mír. Vyjádřeme se až dle podmínek, nabádá Pavel

Česko dostalo pozvánku ke členství v Radě pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla ve čtvrtek mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro kabinet nyní dle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel míní, že by se tuzemsko mělo k celé věci vyjádřit až podle podmínek a případných pravomocí rady. Trump spolu s pozvanými státníky organizaci formálně ustavil ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl ve čtvrtek po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenskyj dodal, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Na jihu Španělska narazil vlak do jeřábu

Na jihovýchodě Španělska v provincii Murcia narazil osobní vlak do jeřábu, podle prvních zpráv místních médií bylo několik lidí lehce zraněno. Jde už o třetí nehodu na španělské železnici za méně než týden. Po úterní nehodě u Barcelony už druhý den nejezdí příměstské vlaky do druhého největšího města v zemi, píše deník El Periódico. Nedělní srážka dvou vlaků u města Adamuz pak byla největší železniční tragédií za poslední roky. Zemřelo 43 lidí.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru", který provází smlouvání o cenách. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl ve čtvrtek prezident při debatě se studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje. Uvedl také, že Evropští členové NATO musí být schopni zajistit si bezpečnost i bez USA.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...