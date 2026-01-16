Ukrajina nikdy nebyla a nebude překážkou míru, řekl Zelenskyj po výrocích Trumpa

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jej jmenoval jako příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina.
„Hovořili jsme také o diplomatické práci s Amerikou – Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videu s odkazem na telefonický hovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Trump ve středečním rozhovoru s agenturou Reuters prohlásil, že Putin je podle jeho názoru připraven uzavřít dohodu, zatímco Ukrajina je k dohodě méně připravená. Na dotaz, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války, odpověděl: „Zelenskyj.“
Trumpova slova dnes kvitoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Putin zůstává otevřen dohodě, a varoval, že se Kyjevu „každým dnem“ zužuje prostor pro rozhodování o ukončení války.
Ruské útoky dle Zelenského dokazují, že Moskva nemá zájem o mír
Zelenskyj ve svém čtvrtečním videoposelství dále řekl, že pokračující útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a další cíle dokazují, že Moskva nemá zájem o mír. „Právě ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničit jsou jasným důkazem toho, že Rusko nemá o nějaké dohody vůbec zájem,“ řekl ukrajinský prezident.
Trumpovo hodnocení kontrastuje rovněž s názorem evropských spojenců, kteří důsledně tvrdí, že Moskva nejeví zájem ukončit válku. Moskva jako jednu z podmínek pro ukončení bojů požaduje, aby jí Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci dosud nedokázali obsadit. Ukrajina se svého území vzdát nehodlá.