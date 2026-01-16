Ukrajina nikdy nebyla a nebude překážkou míru, řekl Zelenskyj po výrocích Trumpa


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jej jmenoval jako příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země na rozkaz ruského vládce Vladimira Putina.

„Hovořili jsme také o diplomatické práci s Amerikou – Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videu s odkazem na telefonický hovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

Trump ve středečním rozhovoru s agenturou Reuters prohlásil, že Putin je podle jeho názoru připraven uzavřít dohodu, zatímco Ukrajina je k dohodě méně připravená. Na dotaz, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války, odpověděl: „Zelenskyj.“

Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu
Americký prezident Donald Trump

Trumpova slova dnes kvitoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Putin zůstává otevřen dohodě, a varoval, že se Kyjevu „každým dnem“ zužuje prostor pro rozhodování o ukončení války.

Ruské útoky dle Zelenského dokazují, že Moskva nemá zájem o mír

Zelenskyj ve svém čtvrtečním videoposelství dále řekl, že pokračující útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a další cíle dokazují, že Moskva nemá zájem o mír. „Právě ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničit jsou jasným důkazem toho, že Rusko nemá o nějaké dohody vůbec zájem,“ řekl ukrajinský prezident.

Trumpovo hodnocení kontrastuje rovněž s názorem evropských spojenců, kteří důsledně tvrdí, že Moskva nejeví zájem ukončit válku. Moskva jako jednu z podmínek pro ukončení bojů požaduje, aby jí Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci dosud nedokázali obsadit. Ukrajina se svého území vzdát nehodlá.

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel
Prezident Petr Pavel na Ukrajině

