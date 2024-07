Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení novinářku Kurmaševovou

„Není to zločinec, je to novinářka,“ říká manžel Kurmaševové, kterou vězní Putinův režim

Dva rozsudky za jeden den

Verdikt nad žurnalistkou podle AP padnul v pátek, tedy ve stejný den, kdy soud v ruském Jekatěrinburgu poslal na 16 let do vězení amerického reportéra listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche, jehož shledal vinným ze špionáže. Americký prezident Joe Biden v reakci na verdikt nad tímto novinářem uvedl, že ho v Rusku odsoudili za to, že je žurnalista a Američan. Spojené státy dál usilují o jeho propuštění.

Rychlé a utajené soudní procesy mohou podle agentury AP přiblížit Moskvu a Washington možné výměně vězňů, o níž média v posledních týdnech spekulují. Moskva v případě Gershkoviche už dříve naznačila, že výměnu nevylučuje, ale uvedla, že nejprve musí padnout rozsudek. V ruských věznicích je několik amerických občanů.