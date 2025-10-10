Izraelská vláda schválila dohodu o příměří v Pásmu Gazy

Izraelská vláda schválila dohodu o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy a propuštění rukojmí, které teroristé zadržují. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters s odvoláním na kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Další média píší, že vláda schválila dohodu o propuštění rukojmích.
Vláda kvůli schvalování dohody jednala od čtvrtečního večera. V noci na čtvrtek americký prezident Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy.
