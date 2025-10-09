Jednání o dohodě o ukončení války v Pásmu Gazy pokračují podle amerického prezidenta Donalda Trumpa „velmi dobře“. Šéf Bílého domu také prohlásil, že tento víkend možná odcestuje na Blízký východ, pravděpodobně do Egypta. Podle agentur AFP a AP ministr zahraničí Marco Rubio předal Trumpovi vzkaz se žádostí, aby prezident schválil znění příspěvku, ve kterém ohlašuje uzavření dohody.
Trump zamýšlí cestu na Blízký východ, zmínil Egypt
V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch tento týden v pondělí začalo další kolo nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Soustředí se na Trumpův plán, jež má zajistit trvalé příměří a propuštění všech izraelských rukojmích
Dosažení dohody je podle Trumpa „velmi blízko“. Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne, „pravděpodobně v neděli, možná v sobotu“. „Poletím do Egypta, velmi pravděpodobně. Tam jsou nyní všichni shromáždění,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.
Šéf Bílého domu také uvedl, že telefonicky hovořil se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem a svým zetěm Jaredem Kushnerem, kteří se do vyjednávání ve středu zapojili. Kushner se za Trumpova prvního mandátu v roli poradce spolupodílel na vyjednávání takzvaných Abrahámovských dohod, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.
Tlak na rychlou dohodu
Podle přítomných novinářů na Trumpa naléhal ohledně podrobností k dohodě také šéf americké diplomacie Marco Rubio. „Potřebujeme rychle váš souhlas s příspěvkem na Truth Social, abyste mohl oznámit dohodu jako první,“ stálo podle agentur v ručně psaném vzkaze, který před novináři předal Rubio Trumpovi. Sociální síť Truth Social Trump používá pro svá politická vyjádření.
„Máme tam skvělý tým, skvělé vyjednavače, a bohužel skvělí vyjednavači jsou i na druhé straně. Ale myslím, že se to stane,“ citovala AFP prezidenta. „Mír pro Blízký východ, to je krásná věta, a my doufáme, že se stane skutečností,“ dodal Trump.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.