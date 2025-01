Netanjahu odmítá zahájit příměří v Gaze, dokud Hamás nedodá jména rukojmí

„Na základě dostupných informací nemohu potvrdit, že příměří, tak jak bylo ještě včera (v sobotu) stanoveno, že skutečně vstoupilo v platnost,“ podotkl zpravodaj ČT Václav Černohorský. „Neznamená to ale, že by se příměří hroutilo – podle všeho ale nezačíná podle původního plánu. V tuto chvíli také nevíme, kdy se na svobodu dostanou první rukojmí,“ vysvětlil.

„Překvapivé to úplně není, (...) ďábel je skryt v detailu. To, že Hamás oznámil technické komplikace, je jedním z těchto detailů. Nazval bych to hrou nervů. Nicméně si nemyslím, že by příměří samo o sobě bylo ohroženo,“ okomentoval ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničí Petr Hladík.

Dohoda počítá se zastavením bojů mezi Izraelem a Hamásem, stažením izraelských vojsk z Pásma Gazy a s návratem rukojmí ke svým rodinám. Téměř stovka unesených rukojmí bude podle dohody propuštěna výměnou za osvobození asi dvou tisíc palestinských vězňů držených v izraelských věznicích.