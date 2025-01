Nepřetržité ostřelování i drony, popsal Gazu humanitární pracovník

Podle Havlíčka je humanitární pracovník operující v Pásmu Gazy v neustálém riziku. „Já když jsem tam byl, tak už při překročení hranice bylo zřejmé, že nám nad hlavou létají drony, které monitorují situaci nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Někdy je to jeden, jindy jich je pět. Prakticky nikdy nejsou vidět, ale jejich zvuk je nepřeslechnutelný a čas od času do toho zaznívají blíže či více vzdálené dopady toho ostřelování,“ zavzpomínal Havlíček.

Mimo běžné pozorovací drony se Havlíček setkal i s dalšími typy. „Já jsem byl svědkem relativně blízkého nasvětlení uprostřed noci. To byly nějaké osvětlovací drony, které řekněme do kilometrové vzdálenosti od místa, kde jsem bydlel, osvětlovaly pozemní operaci,“ sdělil.

Po otevření přístupu humanitárním organizacím do Pásma Gazy začne Člověk v tísni podle svého ředitele pomáhat, protože potřeba je nepochybná. Organizace podle Pánka doufá i ve větší solidaritu v Česku. Ta podle něj „není příliš silná – ono to souvisí samozřejmě s převládajícím diskurzem a názorem na tu situaci, který může být různý. Ale nepochybně za to, jaká je situace v Gaze, nesou velkou odpovědnost izraelské ozbrojené síly, ale také Hamás, který po tom brutálním masakru udělal to, co udělal, včetně odvlečení rukojmí“.

Podle Pánka by obě strany měly pracovat na tom, „aby se to peklo zastavilo“. „A příměří snad bude začátkem,“ uzavřel.