Izraelské vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza, píší Times of Israel

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza a provádět pouze obranné operace, napsal server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na armádní rozhlas a veřejnoprávní stanici Kan. Krok přichází po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je prý přesvědčen, že teroristické hnutí Hamás je připraveno na trvalý mír a že Izrael musí okamžitě zastavit bombardování Pásma Gazy.
Podle ToI se sešel náčelník izraelského generálního štábu Eyal Zamir s „nejvyššími generály“ izraelských ozbrojených sil. Probírat měli „speciální situační posouzení s ohledem na vývoj situace“.
V prohlášení izraelské armády stojí, že „na příkaz politického vedení“ Zamir nařizuje Izraelským obranným silám, aby se připravily „na realizaci první fáze Trumpových plánů na osvobození rukojmích“. O podrobnostech příkazu však armáda židovského státu neinformovala.
Prohlášení také zřejmě potvrzuje zprávy, že izraelští političtí vůdci nařídili armádě zastavit ofenzivu na převzetí města Gaza. Místo toho se prý mají zaměřit na „obranné operace“.
„Náčelník štábu zdůraznil, že s ohledem na operační citlivost musí síly prokázat zvýšenou připravenost a povědomí. Stejně tak byla vyjasněna potřeba rychlé reakce k odstranění jakékoli hrozby,“ stojí dále v prohlášení.
Reakce na souhlas Hamásu
Teroristé v pátek v pátek večer oznámili, že jsou ochotni předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán na ukončení války v enklávě.
Hamás v prohlášení uvedl, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, „na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí“. O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně. Prohlášení nicméně nezmiňuje odzbrojení hnutí.
Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem. V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle pátečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 66 288 Palestinců, píše AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.