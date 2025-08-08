Mouka i za sto dolarů. Palestinka popisuje humanitární krizi v Gaze

Gaza City patří mezi nejvíce zasažené oblasti v Pásmu Gazy. V těžce poničeném městě není ani jedno funkční místo pro distribuci pomoci. Podle mladé Palestinky Razan Maherové potravinovou pomoc „kradou zloději“ a pak ji přeprodávají na trzích za vysoké ceny. „Například před týdnem stál kilogram mouky více než sto dolarů,“ popisuje. Razan se společně se svým snoubencem snaží dostat do Kanady, kde na ně čeká azyl. S útěkem z Gazy jim k tomu pomáhají i čeští dárci.
