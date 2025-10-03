Teroristé z Hamásu jsou prý ochotni předat všechna izraelská rukojmí, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. O detailech chtějí teroristé ještě jednat, stojí podle médií v odpovědi hnutí. Hamás je také prý ochoten předat vládu v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě. O ostatních bodech chce jednat s dalšími palestinskými stranami. Píší o tom agentury.
Hamás dle Reuters souhlasí s předáním všech rukojmí
Hamás podle textu, který citují média, „oznamuje svůj souhlas s předáním všech izraelských rukojmí, živých i mrtvých, podle vzorce na výměnu obsaženého v návrhu prezidenta Trumpa“. „Hnutí uvádí, že je připravené okamžitě začít rozhovory skrze zprostředkovatele a tak projednat detaily,“ uvedlo hnutí v odpovědi, kterou podle webu katarské stanice al-Džazíra zveřejnilo na svém kanále na komunikační platformě Telegram.
Předání všech izraelských rukojmí do 72 hodin, jak vyžaduje Trumpův plán, je však podle vyjádření vysokého představitele Hamásu pro stanici al-Džazíra „teoretické a nerealistické“.
Hamás tvrdí, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, „na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí“. O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně.
Je otázkou, jak si USA odpověď vyloží
Trump v pátek řekl, že Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ). Pokud se tak nestane, palestinská organizace podle něj zažije peklo. Je otázkou, jak si odpověď Hamásu, která není bezvýhradným souhlasem, Washington vyloží.
Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem.
V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, který by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.