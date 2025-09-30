Na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy již reagují evropští státníci. Plán přivítali lídři Německa, Itálie, Francie i Británie, kteří zároveň nabízejí spolupráci. Podle německého kancléře Friedricha Merze jde o nejlepší šanci na ukončení války. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu také ale v úterý řekl, že izraelská armáda zůstane na většině území Pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu, ačkoliv mírový plán, se kterým souhlasil, se o tomto zmiňuje.
„Nejlepší šance na ukončení války.“ Evropští lídři přivítali Trumpův plán pro Gazu
Trump plán představil při pondělní návštěvě izraelského premiéra Netanjahua v Bílém domě. Plán počítá mimo jiné s klidem zbraní do několika dnů a s propuštěním všech izraelských rukojmí najednou výměnou za 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu před dvěma lety.
V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem. Zatímco Netanjahu návrh podpořil, teroristické hnutí Hamás opakovaně uvedlo, že požaduje vznik palestinského státu.
„Nepřátelské akce by měly skončit poskytnutím okamžité humanitární pomoci obyvatelům Gazy a okamžitým propuštěním všech rukojmí,“ napsala na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň uvedla, že Evropská unie je připravena se na něm podílet. Von der Leyenová zdůraznila, že podporuje dvoustátní řešení, po němž volají i Palestinci, Izrael jej však odmítá.
„Tento plán je nejlepší šancí na konec války, která začala 7. října 2023. To, že jej Izrael podporuje, je významný pokrok,“ uvedl Merz. Zároveň vyzval představitele Hamásu, aby s Trumpovým plánem souhlasili. „Německo je připraveno zapojit se konkrétně do realizace plánu,“ dodal kancléř.
Merz se podle mluvčího německé vlády také v úterý brzy ráno setkal s příbuznými a blízkými rukojmí, které už téměř dva roky zadržuje Hamás a kteří mají také německé občanství. Vyzval Hamás, aby rukojmí propustil.
Plán již v pondělí uvítaly velké unijní země jako Francie či Itálie, ocenila jej také Británie. „Vítám závazek prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku v Gaze a zajistit propuštění všech rukojmí,“ napsal na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron. Poznamenal, že od Izraele očekává „rozhodné zapojení“ a od Hamásu okamžité propuštění všech rukojmí. Hamás podle Macrona nemá jinou možnost, než rukojmí propustit a řídit se Trumpovým plánem.
Itálie stejně jako Francie nabídla spolupráci při naplňování plánu. „Návrh, který dnes (v pondělí) představil prezident USA Donald Trump, by mohl značit zlomový bod umožňující trvalé ukončení nepřátelství, okamžité propuštění všech rukojmí a plný a bezpečný humanitární přístup pro civilisty,“ citoval Reuters italské prohlášení.
Britský premiér Keir Starmer vyzval všechny strany konfliktu, aby s americkou vládou spolupracovaly na dokončení dohody a na jejím uskutečnění. „Hamás by nyní měl souhlasit s plánem a ukončit utrpení tím, že složí zbraně a propustí všechna zbývající rukojmí,“ řekl podle Reuters Starmer.
Někdejší britský premiér Tony Blair, se kterým návrh počítá jako s členem kontrolní mezinárodní rady míru, považuje podle agentury AFP Trumpův návrh za největší naději na ukončení války. Označil Trumpův plán za odvážný a inteligentní.
„Nabízí nám největší šanci na ukončení dva roky trvající války,“ uvedl. Návrh počítá s tím, že v Pásmu Gazy vznikne přechodná vláda palestinského technokratického a apolitického výboru, na kterou bude dohlížet rada míru. Radu povede Trump a Blair by se měl stát jedním z členů rady.
Izraelské síly zůstanou v Gaze, palestinský stát nevznikne, prohlásil Netanjahu
Netanjahu v úterý také řekl, že izraelská armáda zůstane na většině území Pásma Gazy a Izrael nepřistoupí na vznik nezávislého palestinského státu. „Přivedeme zpět všechny naše rukojmí, živé a zdravé, zatímco izraelská armáda zůstane ve větší části pásma Gazy,“ prohlásil Netanjahu ve videu, v němž v hebrejštině shrnul výsledky jednání s Trumpem a které zveřejnil na sociálních sítích.
Uvedl rovněž, že až dosud býval Izrael vyzýván, aby přistupoval na požadavky Hamásu a umožnil tomuto palestinskému teroristickému hnutí zůstat a přeskupit se uvnitř Pásma Gazy. „Nyní celý svět, včetně arabského a muslimského, tlačí na Hamás, aby přijal podmínky, které jsme vytvořili společně s Trumpem,“ uvedl Netanjahu.
Trumpův dvacetibodový mírový plán, jemuž Netanjahu po schůzce v Bílém domě vyjádřil podporu, ovšem hned ve třetím bodě stanoví, že „Izraelské síly se stáhnou na dohodnutou linii, aby se připravily na propuštění rukojmí“ a že „bojové linie zůstanou zmrazené, dokud nebudou splněny podmínky pro postupné úplné stažení“. Plán také předpokládá vytvoření Mezinárodní stabilizační síly (ISF), na jejímž vzniku budou spolupracovat Spojené státy s arabskými zeměmi a která by měla převzít zodpovědnost za bezpečnost v Pásmu Gazy.
Členům Hamásu, kteří si to budou přát, má být podle plánu zajištěn odchod do zemí, které je budou ochotny přijmout; ostatní příslušníci radikální skupiny v pásmu budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Na dotaz kameramana, zda premiér na setkání s Trumpem přijal myšlenku palestinské státnosti, Netanjahu tuto možnost striktně odmítl. „Vůbec ne a v té dohodě to ani není napsáno,“ prohlásil premiér. „Jednu věc jsme (na jednání) řekli jasně: budeme tvrdě proti palestinskému státu,“ dodal s tím, že se s Trumpem shodli, že by to byla „obrovská odměna za teror“.
Tento komentář však opět poněkud odporuje tomu, co stojí v 19. bodě mírového plánu: „Zatímco bude pokračovat obnova Gazy a až bude důsledně naplněn reformní program Palestinské autonomie, mohou být konečně vytvořeny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti, které uznáváme jako touhu palestinského lidu.“
Smotrič plán kritizuje
Už předtím pravicový izraelský ministr Becal'el Smotrič, jehož strana je klíčovým koaličním partnerem vlády premiéra Netanjahua, plán kritizoval. Podle něj je výrazným diplomatickým neúspěchem. Výslovně však neuvedl, že by plán ve vládě odmítl.
Smotrič je spolu s Itamarem Ben Gvirem jedním z lídrů dvou nacionalistických stran v izraelské vládě, kteří mají na premiéra značný vliv, a jejich reakce na oznámený plán je proto pozorně sledována, napsal server The Times od Israel (ToI). Smotrič v obsáhlém příspěvku na síti X označil „oslavování“ plánu za předčasné a kritizuje jej s tím, že „se vzdává skutečných úspěchů v terénu kvůli politickým iluzím, diplomatickému objímání a blyštivým ceremoniím“.
Plán podle AFP tvrdě kritizovalo také radikální hnutí Palestinský islámský džihád. „To, co bylo oznámeno na tiskové konferenci Trumpa a (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua, je americko-izraelská dohoda, která představuje postoj celého izraelského establishmentu. Je to recept na pokračování agrese proti palestinskému lidu,“ uvedlo hnutí v prohlášení, které AFP označila za první palestinskou reakci na nejnovější americký plán.
Palestinská samospráva návrh uvítala
Naopak palestinská samospráva, která působí na Izraelem okupovaném Západním břehu, plán uvítala a dala najevo důvěru ve schopnost amerického prezidenta najít cestu k míru. Vyjádřila také odhodlání pracovat s USA i dalšími partnery na ukončení války pomocí dohody, která zajistí humanitární pomoc pro Gazu, propuštění rukojmí a zároveň zabrání anexi území Izraelem a vysídlení Palestinců.
Chce také dohodu, která otevře cestu k ukončení izraelské okupace a dvoustátnímu řešení, tedy vzniku nezávislé Palestiny.
Teroristické hnutí Hamás má návrh k dispozici a chce se vyjádřit, až ho prostuduje. Diskuse o něm mohou trvat několik dní, řekl agentuře AFP zdroj blízký palestinskému hnutí. Slova jeho představitelů před zveřejněním návrhu se ale značně lišila od představ Trumpa.
Načítání...
- Svět
- Mírový plán
- Hamás
- Pásmo Gazy
- Palestinský stát
- Izrael
- Rukojmí
- Konflikty na Blízkém východě
- Emmanuel Macron
- Donald Trump
- Tony Blair
- Bílý dům
- Francie
- Německo
- Evropská unie
- Británie
- Friedrich Merz
- Itálie
- Benjamin Netanjahu
- Keir Starmer
- Návrh
- Dvoustátní řešení
- Palestinci
- Americký prezident
- Terorismus
- Teroristé
- Ben Gvir
- Becal'el Smotrič
- Palestinská samospráva
- Katar
- Ursula von der Leyenová
- Výběr redakce
- Výběr
- Hlavní události