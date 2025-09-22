Na okraj Valného shromáždění OSN se koná mezinárodní konference o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu pořádaná Francií a Saúdskou Arábií. Očekává se, že Stát Palestina by během ní měly uznat Francie, Belgie a další země. Podle Elysejského paláce bude těchto zemí deset.
ŽivěKonference se zabývá dvoustátním řešením izraelsko-palestinského konfliktu
V neděli Stát Palestina formálně uznaly Velká Británie, Kanada, Austrálie a Portugalsko. Vlády v Londýně přitom až dosud trvaly na tom, že uznání palestinského státu musí být součástí mírového procesu. Premiér Keir Starmer ale už v červenci avizoval, že jeho kabinet tento postoj změní, pokud Izrael do začátku zasedání Valného shromáždění OSN nepřistoupí na příměří v Gaze a nezaváže se k mírové smlouvě garantující cestu ke dvoustátnímu řešení konfliktu.
Zdroje BBC z britské vlády se zároveň odvolávají na dramatické zhoršení situace v Gaze v posledních týdnech. Podle OSN nejnovější izraelská pozemní operace způsobila humanitární katastrofu a přinutila statisíce lidí k útěku.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás při nedávné návštěvě v Londýně postoj přivítal. Šéfka palestinské diplomacie Vársan Šahínová v neděli podotkla, že uznání Palestiny dalšími státy zachovává možnost dvoustátního řešení a Palestinu přibližuje nezávislosti.
Naopak Jeruzalém uznání už předem ostře odsoudil. Izraelské ministerstvo zahraničí v neděli konstatovalo, že uznání palestinského státu není „nic jiného než odměna pro džihádistický Hamás – povzbuzený Muslimským bratrstvem napojeným na Spojené království“.
Krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir v reakci na rozhodnutí Kanady, Británie a Austrálie oznámil, že na příštím zasedání vlády nadnese otázku anexe okupovaného Západního břehu Jordánu. Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko.
Česká pozice
Česko nyní neplánuje palestinský stát uznat, uvedlo ministerstvo zahraničí. Dodalo, že Praha podporuje dvoustátní řešení konfliktu.
Podle českého prezidenta Petra Pavla proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Jinak je to víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, jež budou stěžovat samotná jednání, podotkl.
Československo uznalo palestinskou státnost v roce 1988. Po rozdělení Slovensko potvrdilo uznání Palestiny, avšak Česko takový krok neudělalo. „Palestinský stát nesplňoval podmínky státnosti podle mezinárodního práva, čehož si byla československá vláda plně vědoma. K uznání palestinského státu ze strany České republiky tak prozatím nedošlo,“ stojí v prohlášení.
Česko však zároveň akceptuje Velvyslanectví státu Palestina jako oficiální úřad. Naopak Styčný úřad ČR v Ramalláhu má zajišťovat styky s orgány a představiteli „entity, která z hlediska mezinárodního práva není státem“.
Mezi zeměmi skupiny G20, která sdružuje největší světové ekonomiky, dosud uznávalo Palestinu deset zemí – Argentina, Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Turecko. Nově se k nim přidaly Francie, Velká Británie, Austrálie a Kanada. Palestinu oproti tomu neuznává USA, Německo, Itálie, Japonsko a Jižní Korea.
Evropská unie, která je také součástí skupiny G20, prohlásila v roce 2021, že spolupracuje s palestinskou autonomií na budování institucí budoucího demokratického, nezávislého a životaschopného palestinského státu, který bude žít vedle Izraele v míru a bezpečí.
Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tammy Bruceová naznačila, že konference OSN svolaná za účelem projednání uznání palestinského státu jako součásti dvoustátního řešení je „reklamním trikem“ a označila ji za „facku“ obětem útoků ze 7. října.
Americký prezident Donald Trump vyjádřil pochybnosti o dvoustátním řešení a v únoru navrhl, aby USA převzaly kontrolu nad Gazou. Arabské státy, Palestinci a OSN to odsoudili jako „etnickou čistku“, což Izrael odmítl.
Německé pozastavení dodávek zbraní
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v pondělí vyzval k tomu, aby začala jednání o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. To je podle něj „způsobem, jak umožnit Izraelcům i Palestincům život v míru, bezpečí a důstojnosti“.
Německo je jedním z nejbližších spojenců Izraele a jeho bezpečnost a existenci označuje za svůj státní zájem. V posledních měsících ale s rostoucím počtem civilních obětí ve válce v Pásmu Gazy sílila z Berlína i kritika na adresu izraelské ofenzivy.
Kancléř Friedrich Merz, pro mnohé překvapivě, v srpnu oznámil, že Německo do odvolání neschválí do Izraele žádný další vývoz zbraní, které by mohly být použity ve válce v Pásmu Gazy. Oznámení o pozastavení dodávek zbraní přišlo v den, kdy izraelský bezpečnostní kabinet schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem teroristů Hamásu a jejich spojenců na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde podle úřadů kontrolovaných Hamásem zahynulo přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Velké části Pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.