168 hodin: Československo už Palestinu uznalo. Ministerstvo se s odborníky neshodne na tom, zda to platí i pro Česko

Izrael zveřejnil video, jak teroristé Hamásu zatýkají pět izraelských vojaček. Právě za zločiny proti lidskosti chce na členy Hamásu vydat zatykač Mezinárodní trestní soud, a stejně tak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Některé země už začaly přijímat děti z Pásma Gazy, které potřebují akutní lékařskou péči. Podobná iniciativa se nyní možná rodí už i v Česku. Mezitím se rozhořel spor o to, zda uznání Palestiny Československem z roku 1988 platí, či nikoliv. Pro 168 hodin natáčeli Václav Crhonek a Jakub Hříbek.

Teroristé Hamásu loni v říjnu unesli i pět vojaček izraelské armády. Zda jsou ženy naživu, či nikoliv, nikdo neví. Video s jejich únosem se teď dostalo na veřejnost. „Je to video, kterým disponovala armáda, která ho potom dala k dispozici příbuzným vojaček. Nakonec to byli právě ti příbuzní, kteří se rozhodli video dát k dispozici veřejnosti. Cílem toho videa má být opravdu vyburcovat izraelské politiky k tomu, aby věnovali větší pozornost jednání o propuštění rukojmí,“ uvedla ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

Jenže prokurátor Khan chce, aby se soud zabýval i izraelskou odvetou. Z humanitární katastrofy v Gaze viní i Netanjahua. „Opravdu, pokud tam docházelo k nějakým přestupkům proti mezinárodnímu vojenskému právu, budou moci být nakonec i ti političtí představitelé souzeni a hnáni k odpovědnosti,“ uvedla Kalhousová.

Proti návrhu na vydání zatykače na Netanjahua se ohradil Izrael, Spojené státy americké a Česká republika. „Připadá mi to jako naprosto nepřijatelný návrh. Musím se přiznat, že mě trochu děsí,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

„Veškerá kritika je v rovině, že Izrael byl napaden. Izrael opravdu významně trpěl tím teroristickým útokem, ale obávám se, že to neznamená, že by jeho odpověď byla bez jakýchkoliv právních limitů,“ konstatoval Fremr.

Pomoc dětem z Gazy

Podle Aurélie Godardové z organizace Lékaři bez hranic je mezitím situace v Pásmu Gazy apokalyptická. „Zdravotní systém kolabuje, tedy alespoň to, co z něj zbylo. Lidé den po dni ztrácejí naději, že to skončí,“ komentovala vedoucí lékařka v Gaze.

Evropská komise teď přišla s návrhem evakuovat z Gazy zraněné děti. Podobný nápad má i česká dokumentaristka Monika Le Fay. „Mě to napadlo proto, že tady máme tradici Nicolase Wintona, máme tady tradici Přemysla Petra, který po válce vychovával společně židovské, německé a české děti. Napadlo mě, že tady můžeme pomoct, máme popáleninovou kliniku, máme program Revac, prostě ty děti můžeme vzít sem k nám. Já jsem našla několik lidí, kteří tu myšlenku podporují,“ uvedla.