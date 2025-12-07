Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč


Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc, informovaly tiskové agentury. AFP o něco později s odvoláním na okolí hlavy státu uvedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmařila pokus o puč a převzala zpět kontrolu nad situací.

„Je to malá skupina lidí, která ovládá pouze televizi. Řádná armáda znovu převzala kontrolu. Země je zcela v bezpečí – stejně jako prezident a jeho rodina,“ sdělil AFP zdroj blízký prezidentovi. Podle agentury Reuters tyto informace potvrdil beninský ministr zahraničí Olushegun Adjadi Bakari, který sdělil, že většina armády je stále loajální vůči prezidentovi.

Skupina vojáků, která se v televizním vysílání označila za Vojenský výbor pro obnovu (CMR), vyhlásila, že „se sešla 7. prosince a rozhodla, že zbavuje Patriceho Talona funkce prezidenta republiky“. Vojáci oznámili také zrušení ústavy i všech institucí a pozastavení aktivit politických stran.

Francouzská ambasáda na síti X sdělila, že se objevily zprávy o střelbě v blízkosti prezidentského paláce, a vyzvala Francouze, kteří se nacházejí v západoafrické zemi, aby nevycházeli.

„Král bavlny“ má svůj mandát ukončit v dubnu

Talon, známý jako „král bavlny“, se poprvé dostal k moci ve volbách v roce 2016. Jeho druhý mandát skončí v dubnu příštího roku. Talon slíbil, že se voleb účastit nebude, a již jmenoval svého nástupce, píše web BBC.

Minulý měsíc zákonodárný sbor prodloužil prezidentské funkční období z pěti na sedm let, přičemž počet funkčních období zůstal omezen na dvě, informoval server CNN.

Agentura AP uvedla, že Benin, který získal nezávislost na Francii v roce 1960, se potýkal s vojenskými puči zejména v prvních dekádách své existence. Nyní je podle ní země politicky stabilní.

Pokus o převrat v Beninu přichází jen něco málo přes týden poté, co byl v Guineji-Bissau svržen prezident Umaro Sissoco Embaló. V posledních letech došlo v západní Africe k několika pučům, včetně těch v Burkina Fasu, Guineji, Mali a Nigeru, podotýká BBC.

