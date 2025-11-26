Armáda převzala moc v Guineji-Bissau


26. 11. 2025AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24, BBC

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v Guineji-Bissau oznámili armádní důstojníci úplné převzetí kontroly v zemi, píše AFP. Střelba vypukla den předtím, než měly být oznámeny předběžné výsledky voleb, píše agentura Reuters. Důstojníci ve svém prohlášení uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces.

Armádní důstojníci dále v prostorech velitelství za přítomnosti médií sdělili, že vytvoří „Vrchní vojenské velení pro obnovení pořádku“ a zemi budou vládnout do odvolání. Pučisté zároveň zadrželi prezidenta Umaro Sissoca Embalóa, během jehož vlády došlo ke dvěma pokusům o jeho svržení, naposledy v roce 2023, uvádí BBC.

Převzetí moci předcházela střelba v okolí vládních budov a sídla volební komise v metropoli Bissau. Střelba dle reportéra Reuters trvala zhruba hodinu.

Převzetí moci během volebního procesu

V zemi se v neděli konaly prezidentské a parlamentní volby, jejichž předběžné oficiální výsledky měly být zveřejněny ve čtvrtek. Jak současný prezident Embaló, tak opoziční kandidát Fernando Dias již ale oznámili svá vítězství.

Z voleb byla vyloučena hlavní opoziční strana PAIGC a její kandidát Domingos Simoes Pereira. Důvodem mělo být, že včas neodevzdala potřebné dokumenty, píše Reuters.

Voliči během prezidentských voleb v Guineji-Bissau
Zdroj: Reuters/Luc Gnago

Poslední prezidentské volby v roce 2019 poznamenala čtyřměsíční povolební krize, protože Embaló i Pereira se prohlásili vítězi. Parlament byl rozpuštěn na konci roku 2023 a prezident Embaló od té doby vládne za pomoci dekretů.

Guinea-Bissau se stala nezávislou zemí v roce 1973 a od té doby zažila čtyři převraty a několik pokusů o ně včetně toho z letošního října. Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě, pod hranicí chudoby žije téměř polovina jejích obyvatel. Navíc je země podle agentury AP centrem pro obchod s drogami mezi Latinskou Amerikou a Evropou.

Výběr redakce

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry

12:26Aktualizovánopřed 5 mminutami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

před 20 mminutami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

před 21 mminutami
Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

Evropská družice Sentinel poslala první snímky, je na nich i Labe

před 48 mminutami
Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana, prvním je soudce Beneš

ŽivěSenát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana, prvním je soudce Beneš

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

11:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

14:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Provoz vlaků z Prahy přes Ústí do Německa je po poruše obnovený

Provoz vlaků z Prahy přes Ústí do Německa je po poruše obnovený

06:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Armáda převzala moc v Guineji-Bissau

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v Guineji-Bissau oznámili armádní důstojníci úplné převzetí kontroly v zemi, píše AFP. Střelba vypukla den předtím, než měly být oznámeny předběžné výsledky voleb, píše agentura Reuters. Důstojníci ve svém prohlášení uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces.
16:13AktualizovánoPrávě teď

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Zástupci členských států Evropské unie se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko hlasovalo proti, vadí mu prolamování šifrované komunikace. Na finálním znění se bude muset Rada dohodnout s Evropským parlamentem. Nařízení známé pod zkratkou CSAM a přezdívané chat control mělo množství kritiků a dlouho nebyla pro jeho schválení dostatečná podpora.
před 20 mminutami

V Británii poprvé v historii unikl návrh rozpočtu

Britská labouristická ministryně financí Rachel Reevesová v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde počítá s dalším zvýšením daní. To ostře kritizuje opozice. Dokument o necelou hodinu dříve unikl na veřejnost, což se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost se omluvil a oznámil, že věc vyšetří.
před 1 hhodinou

Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Francouzský kasační soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Píše to agentura Reuters. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.
14:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev

Rebelové z Jednotek rychlé podpory (RSF) po pádu súdánského Fáširu násilně odebírali krev zadrženým civilistům i uprchlíkům snažícím se z města uniknout. Píše to blízkovýchodní web The Middle East Eye (MEE) s odkazem na rozhovory s oběťmi, očitými svědky, humanitárními pracovníky a diplomatickými zdroji.
před 2 hhodinami

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
08:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Obytný komplex v Hongkongu zachvátil požár. Na místě jsou mrtví

Nejméně třináct lidí ve středu zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil komplex obytných výškových budov v Hongkongu. S odvoláním na hasiče o tom informovala agentura AP. Neupřesněný počet osob zůstal uvězněný uvnitř komplexu, kde je asi 2000 bytových jednotek a kde bydlí na 4800 lidí. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po bambusovém lešení, zatím není známá.
11:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
před 4 hhodinami
Načítání...