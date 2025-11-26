Armáda převzala moc v Guineji-Bissau

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v Guineji-Bissau oznámili armádní důstojníci úplné převzetí kontroly v zemi, píše AFP. Střelba vypukla den předtím, než měly být oznámeny předběžné výsledky voleb, píše agentura Reuters. Důstojníci ve svém prohlášení uvedli, že uzavírají hranice a pozastavují volební proces.
Armádní důstojníci dále v prostorech velitelství za přítomnosti médií sdělili, že vytvoří „Vrchní vojenské velení pro obnovení pořádku“ a zemi budou vládnout do odvolání. Pučisté zároveň zadrželi prezidenta Umaro Sissoca Embalóa, během jehož vlády došlo ke dvěma pokusům o jeho svržení, naposledy v roce 2023, uvádí BBC.
Převzetí moci předcházela střelba v okolí vládních budov a sídla volební komise v metropoli Bissau. Střelba dle reportéra Reuters trvala zhruba hodinu.
Převzetí moci během volebního procesu
V zemi se v neděli konaly prezidentské a parlamentní volby, jejichž předběžné oficiální výsledky měly být zveřejněny ve čtvrtek. Jak současný prezident Embaló, tak opoziční kandidát Fernando Dias již ale oznámili svá vítězství.
Z voleb byla vyloučena hlavní opoziční strana PAIGC a její kandidát Domingos Simoes Pereira. Důvodem mělo být, že včas neodevzdala potřebné dokumenty, píše Reuters.
Poslední prezidentské volby v roce 2019 poznamenala čtyřměsíční povolební krize, protože Embaló i Pereira se prohlásili vítězi. Parlament byl rozpuštěn na konci roku 2023 a prezident Embaló od té doby vládne za pomoci dekretů.
Guinea-Bissau se stala nezávislou zemí v roce 1973 a od té doby zažila čtyři převraty a několik pokusů o ně včetně toho z letošního října. Guinea-Bissau je jednou z nejchudších zemí na světě, pod hranicí chudoby žije téměř polovina jejích obyvatel. Navíc je země podle agentury AP centrem pro obchod s drogami mezi Latinskou Amerikou a Evropou.