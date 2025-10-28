Madagaskar má novou většinově civilní vládu


Armádou vedený výbor na Madagaskaru jmenoval novou vládu, v níž převažují civilisté a která zahrnuje i některé významné kritiky svrženého prezidenta Andryho Rajoeliny. Informovala o tom agentura Reuters.

Jmenování vlády představuje klíčový okamžik v politickém chaosu na Madagaskaru, kde armáda upevňuje svou moc a zároveň se snaží čelit hospodářským obtížím a politickým sporům, píše Reuters.

Armáda se k moci dostala začátkem tohoto měsíce poté, co prezident Rajoelina uprchl z ostrovního státu v Indickém oceánu po několika týdnech protestů vedených mladými lidmi. Plukovník Michael Randrianirina byl o několik dní později jmenován prozatímním prezidentem.

Randrianirina uvedl, že výbor vedený armádou bude řídit zemi až dva roky spolu s přechodnou vládou. Poté budou uspořádány volby.

Obrana v režii bezpečnostních sil

Kabinet nového premiéra Herintsalamy Rajaonarivela tvoří 25 civilistů a čtyři důstojníci z armády či polovojenských složek. Christine Razanamahasoaová, která byla loni Rajoelinovou stranou zbavena funkce předsedkyně parlamentu, byla jmenována ministryní zahraničí. Členové bezpečnostních složek získali resorty obrany, veřejné bezpečnosti, územního plánování a četnictva.

Zhruba 33milionový Madagaskar, který je jednou z nejchudších zemí světa, od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zažil několik převratů či pokusů o převrat. Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.

