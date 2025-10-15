Vůdce vojenského převratu na Madagaskaru plukovník Michael Randrianirina oznámil, že převezme funkci prezidenta ostrovní země. Stane se tak podle něj na základě výzvy ústavního soudu, sdělil agentuře AP. Dosavadní prezident Andry Rajoelina v neděli uprchl ze země.
Budu prezident, oznámil vůdce převratu na Madagaskaru
„Včera jsme museli převzít zodpovědnost, protože v zemi nic nezůstalo, žádný prezident, žádný předseda senátu, žádná vláda,“ uvedl Randrianirina.
Dne 25. září v zemi začaly protesty vedené mladými lidmi, které byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest a volání po rezignaci kabinetu i prezidenta.
V sobotu se na stranu protestujících přidal Randrianirina a jeho elitní armádní útvar Capsat, což vedlo k pádu vlády i prezidenta, který už byl tou dobou v zahraničí.
V úterý armáda oznámila, že v zemi přebírá moc. Demonstrace si vyžádaly životy 22 lidí. Vzhledem k vedoucí roli mladých lidí byly protesty označovány za protesty generace Z.
Armáda si nechá moc až dva roky
Randrianirina uvedl, že vojenské vedení rychle jmenuje nového premiéra, který sestaví novou vládu. Přesný termín nicméně neuvedl. „Co mohu říct je, že už to urychlujeme, aby krize v zemi netrvala věčně,“ dodal podle AP. V úterý před novináři naznačoval, že armáda si ponechá moc osmnáct měsíců až dva roky.
Uprchlý prezident Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.
Přes bohaté zásoby niklu, kobaltu, zlata, uranu a dalších nerostných surovin zůstává Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa. Země od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zažila několik převratů či pokusů o převrat.