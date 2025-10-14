Uprchlý madagaskarský prezident Andry Rajoelina v úterý rozpustil sněmovnu. Prezidentská kancelář to podle agentury Reuters oznámila v prohlášení na Facebooku, aniž by to předseda dolní komory věděl. Poslanci po Rajoelinově kroku rozhodli o jeho odvolání, ten to však vzhledem k rozpuštění označil za protiústavní. Současnou krizi před třemi týdny zažehly protesty, které si vyžádaly 22 mrtvých, pád vlády i vzbouření ozbrojených složek.
Uprchlý madagaskarský prezident rozpustil sněmovnu, ta poté odhlasovala jeho odvolání
„V souladu s článkem 60 ústavy se Národní shromáždění rozpouští. Toto rozhodnutí je nezbytné pro obnovení pořádku v naší zemi a k posílení demokracie,“ citovala agentura AFP z prohlášení prezidentské kanceláře.
Agentura Reuters uvedla, že se prezident v této souvislosti poradil s vedením Národního shromáždění a Senátu, zatím ale není jasné, zda je rozhodnutí právně podložené. Předseda dolní komory nicméně tvrdí, že Rajoelina s ním rozpuštění nekonzultoval.
Opoziční strany přitom právě v úterý chtěly zahájit proces odvolání hlavy státu, což také i přes oznámení o rozpuštění učinily. Podle Reuters o tom zákonodárci rozhodli 130 hlasy pro a jedním prázdným hlasovacím lístkem. Opozice svůj krok zdůvodnila neobsazením prezidentského úřadu.
Prezident poté prohlásil, že zasedání bylo protiústavní a že jakékoli rozhodnutí nebo usnesení z něj vyplývající je po rozpuštění sněmovny „neplatné“, napsal Reuters. Odstoupit Rajoelina odmítl.
Odjel po dohodě s Macronem
Prezident z ostrova podle médií uprchl v neděli na palubě francouzského vojenského letounu, a to po dohodě s francouzskou hlavou státu Emmanuelem Macronem. Zdůvodnil to údajnými opakovanými pokusy o atentát, proto se prý rozhodl ukrýt na dosud neznámém místě.
Macron se k Rajoelinově útěku v pondělí nechtěl vyjádřit a jen řekl, že je situací na ostrově znepokojen, a vyzval k respektování ústavy. V úterý lidé v metropoli Antananarivu podle AFP nesli protifrancouzské transparenty, na kterých byly nápisy „Pryč s Francií“ nebo „Pryč s Rajoelinou a Macronem“.
Madagaskarský prezident se o víkendu ocitl v izolaci, když se v sobotu k tisícům demonstrantů přidala armádní elitní jednotka CAPSAT, která převzala kontrolu nad ozbrojenými silami v zemi. V pondělí se na stranu protestujících přidalo četnictvo a v úterý i policie, která byla v minulosti kritizována za tvrdý zákrok proti mladým demonstrantům.
Prezidentskou funkci v současnosti vykonává v neděli dosazený nový šéf Senátu Jean André Ndremanjary.
Začalo to výpadky proudu a nedostatkem vody
Demonstrace na Madagaskaru začaly 25. září a byly původně namířeny proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody. Postupně se ale změnily v otevřený protivládní protest a především mladí lidé žádali rezignaci kabinetu i jedenapadesátiletého prezidenta. Ten sice na konci září rozpustil vládu a odvolal premiéra, svou funkci ale vykonává dál.
Ostrovem od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zmítají politické a povolební krize. Prezident Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009, kdy mu pomohli právě příslušníci CAPSATu, a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019 a potřetí v roce 2023.