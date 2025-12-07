Policie během adventu posiluje hlídky, aktivnější jsou ale i kapsáři

Ozbrojení policisté jsou tradiční a již standardní součástí bezpečnostních opatření během období adventu. Na řadě míst je doplňují i městští strážníci. Vlastní bezpečnostní opatření zavádějí i některá města. Například vjezdy na náměstí, kde jsou trhy, osazují zábranami. Podle policie jde nicméně v celé šíři o preventivní opatření.
Většinu vánočních trhů chrání mobilní nebo pevné bariéry. Třeba na pražském náměstí Míru auta projedou až do těsné blízkosti akce, ocelové sloupy jim ale brání dostat se na pěší zónu. Na Václavském náměstí je situace jiná. Zábrany tam nejsou. Projet tam ale mohou jen auta se zvláštním povolením.
V Brně k zabezpečení vánočních trhů na náměstí Svobody využívají mobilní zábrany. Zatímco auta mezi nimi kličkují, řidič vánoční tramvaje si musí odsunutím bariér cestu uvolnit sám. „Původem jsou z Belgie, jejich výhodou je, že se dají snadno přesouvat Zadrží vozidlo až do sedmi a půl tuny,“ vysvětlil mluvčí městské části Brno střed Michal Šťastný.
Bezpečnost je jednou z priorit i pro obchodní centra. Kromě policie se spoléhají i na personál bezpečnostních agentur. Podle ředitelky jednoho z obchodních center v metropoli Lindy Erebai členové ostrahy pomáhají předcházet konfliktům, se sledováním odložených zavazadel nebo v případě podezření na krádeže asistují se zadržením pachatelů. Zvýšená bezpečnostní opatření budou na většině míst platit do 6. ledna.
Během adventních svátků jsou aktivnější i kapsáři. Využívají hlavně velkých tlačenic na vánočních trzích. Počet případů ale dlouhodobě klesá. Zlom přišel během pandemie koronaviru. I letos průběžné statistiky naznačují, že bude kapesních krádeží v tuzemsku méně.
Zloději jsou nejaktivnější v regionech s velkými městy. Nejvíce případů tak tradičně hlásí Praha. Tam dojde k více než polovině všech nahlášených krádeží. Nejméně se pak krade v Karlovarském kraji.
Se speciálním týmem policistů, kteří v přestrojení kapsáře chytají, Česká televize natáčela. Říkají si kapsa tým. Kriminalisté zloděje v davu poznají i na první pohled. Marek Černý takto v ulicích působí už přes 15 let. „Co se týče pachatelů kapesních krádeží, tak je to v podstatě běžný člověk, pro spoustu lidí absolutně nerozpoznatelný. Chodí slušně oblečení, aby zapadli,“ vysvětlil kriminalista.
Batohy na zádech jsou pro kapsáře snadná kořist. Zloději se zaměřují hlavně na nepozorné lidi. Za kapesní krádeže hrozí až dvouletý trest. A jejich pachatele z řad cizinců úřady nejčastěji vyhošťují. „Ať je to věc za korunu nebo deset tisíc, tak je to jedno, a jsou za to ty postihy úplně stejné,“ dodal Černý.
Kapsáři můžou udeřit kdekoliv
Nebezpečí však nehrozí jen na trzích. Krade se také ve vlacích. Kapsa tým proto kontroluje třeba na pražském hlavním nádraží. „Někdo se zaměřuje na centrum. Ale někdo je schopný chodit na okraje Prahy – ať už jde o autobusy nebo tramvaje. Takže v podstatě člověka můžou okrást kdekoliv,“ varuje kriminalista.
Lidé by proto neměli nosit cennosti v zadních kapsách batohů. Chybou je také ukazování věcí, které u sebe máme.