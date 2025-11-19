Opakované drobné krádeže mají být na Slovensku opět trestné


před 1 hhodinou

Slovenský kabinet navrhl opětovně zařadit opakované drobné krádeže mezi trestné činy. Podobné ustanovení při loňských rozsáhlých změnách v trestním právu přitom vládní koalice z trestního zákoníku vypustila. To podle podnikatelů v maloobchodě vedlo k nárůstu krádeží. Tuto změnu dříve kritizoval i slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka a opozice.

Nově má stíhání a trest vězení hrozit zlodějům i v případě, že v průběhu jednoho roku spáchají alespoň tři drobné krádeže. V minulosti toto pravidlo platilo už při druhé takovéto krádeži. Například odcizení zboží do hodnoty sedm set eur (16 930 korun) je v současnosti pouze přestupkem. Za ten viníkovi hrozí pokuta.

Na rozmáhající se krádeže například v prodejnách po loňské novele trestního zákoníku opakovaně upozornili podnikatelé i představitelé samosprávy. Vládní politici nárůst této kriminality nejprve popírali a později tvrdili, že je výsledkem práce médií a vyjádření opozičních politiků.

Ficova vláda provádí řadu změn v policii a justici
Ředitel SIS Pavol Gašpar

Dle šéfa prokuratury chybí odstrašující účel

„V návaznosti na dezinformační kampaň médií a výzvy některých politických představitelů, kteří zavádějícím způsobem informovali veřejnost, že krádež je beztrestná a vyplatí se, byla zaznamenaná vyšší míra drobných krádeží, agresivita jejich pachatelů a společenská poptávka po tvrdší reakci proti těmto deliktům,“ napsalo ministerstvo spravedlnosti k návrhu nejnovější novely trestního zákoníku.

Šéf slovenské prokuratury Žilinka v říjnu kritizoval, že opakované drobné krádeže v zemi už nejsou trestným činem. Podle něj postih pachatelů těchto krádeží v rámci přestupkového řízení neplní výchovný ani odstrašující účel.

Slovenská vláda také navrhla, aby při vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem nebo přestupem bylo možné vůči viníkovi přísněji postupovat prostřednictvím exekuce. Podle předlohy pachatelům nově budou v exekučním řízení hrozit také například pokuty a zadržení řidičského průkazu, pokud uvedenou škodu nenahradí.

Vánoční čas přeje zlodějům, využívají velké davy, rizikové jsou i eskalátory
Ilustrační foto

