Vánoční čas přeje zlodějům, využívají velké davy, rizikové jsou i eskalátory

Následně volá na pomoc své kolegy. Než ale nejbližší hlídka dorazí, je to na něm. „Pokud půjdou do vlaku, budu muset nastoupit s nimi,“ říká. Spoje do Vídně si zloději vybírají často i před Vánoci, když lidé jezdí na trhy. „Jdou podél vlaku a koukají, kdo kde má kabelku nebo tašku přes rameno. Těsně před odjezdem většinou vystoupí,“ říká ze své zkušenosti komisař.

Jakmile komisař vstoupí do haly hlavního nádraží a dostane se mezi lidi, zpozorní. Všimne si dvou podezřelých, které si vybavuje z několik týdnů starých kamerových záznamů. Ty zachycují, jak dvojice okradla ženu o peněženku z batohu, který měla zavěšený na zádech. „Stalo se to na eskalátorech vedoucích na nástupiště,“ popisuje komisař. Podle policie jsou právě pojízdné schody jedním z míst, kde zloději kradou nejvíce.

Pokles naopak policie zaznamenává u vloupání a vykradení bytů nebo rodinných domů. Do září to letos bylo 2348 případů, téměř o pět set méně než loni. „Lidé se chovají zodpovědně, dodržují preventivní opatření, zabezpečují si svůj majetek,“ sdělila vedoucí odboru prevence Zuzana Pidrmanova. Konkrétní rady jak zabezpečit byt, rodinný dům, ale i chatu nebo garáž, jsou na stránkách Policie ČR pod názvem „zabezpečte se“.

Zlodějský pár z hlavního nádraží už na trest čeká. Zřejmě budou vyhoštěni z České republiky. Za krádeže hrozí organizovaným skupinám daleko vyšší tresty, a to až deset let vězení, a proto častěji operují jen ve dvojicích.

S blížícím se koncem roku by měli být lidé podle policistů ještě opatrnější, z pohledu kriminality jde totiž o nejnáročnější období. „Když se podíváme na to, co lidé v autech nechávají, tak támhle máme košík, vypadá to na nějaký nákup a samozřejmě pro pachatele tam může být pravděpodobnost, že tam je zapomenutá peněženka. Poutá to pozornost,“ vysvětluje preventista z Policejního prezidia Ladislav Beránek. Ten redaktorce ČT přímo u zaparkovaných aut popisoval, co by zloděje mohlo při pohledu do vozů lákat.

I v autě o kousek vedle byl kufr plný věcí. „Tady vidím deštníky, nějakou přepravku. Je to auto přepravní společnosti a může tam být cokoli. Pro většinu lidí je to třeba nepoužitelné, ale pro pachatele je to něco, co ho může zajímat,“ popisuje.

Policii je třeba zavolat vždy

Ženy řidičky pak podle preventistů často dělají to, že odemknou auto, odloží kabelku na sedadlo spolujezdce a jdou dávat nákup do kufru. „Pachatel si na boku pootevře dveře, natáhne se a v podstatě metr od vás se s vaší kabelkou odplíží z místa,“ popisuje modus operandi těchto zlodějů preventista Beránek.

V případě, že dojde ke krádeži, by lidé měli vždy policii zavolat. Podle asociace pojišťoven bývá škoda krytá havarijním pojištěním, je však nutné předložit právě třeba protokol od policistů.