Japonsko zatím neuzná Stát Palestina, nechce ohrozit vztahy s USA


Japonsko prozatím neuzná palestinský stát. Podle tamních médií si chce Tokio udržet dobré vztahy se Spojenými státy a zároveň nechce ohrozit pozici Izraele. Napsal o tom japonský deník Asahi s odvoláním na nejmenované vládní zdroje.

Na zářijovém Valném shromáždění OSN už několik světových vlád přislíbilo, že palestinský stát uznají. Prohlásili to například zástupci britského, francouzského, kanadského a australského kabinetu. Podle agentury Reuters tím zvýšili mezinárodní tlak na Izrael, aby ustoupil od akcí v regionu.

Končící japonský premiér Šigeru Išiba se navíc chystá vynechat schůzku o řešení dvou států mezi Izraelem a Palestinci, která se bude konat 22. září během shromáždění OSN v New Yorku, uvedl deník Asahi.

Spojené státy Japonsko prostřednictvím několika diplomatických kanálů přiměly k tomu, aby upustilo od uznání palestinského státu, poznamenal Reuters. Naopak francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot důrazně naléhal na svůj japonský protějšek, aby jej uznal, upozornila minulý týden tisková agentura Kjódo.

Japonsko provádí „komplexní posouzení, včetně vhodného načasování a modalit, otázky uznání palestinské státnosti,“ řekl v úterý na tiskové konferenci ministr zahraničí Takeši Ivaja.

Hlavní tajemník kabinetu Jošimasa Hajaši zároveň označil izraelské údery v Gaze jako „pocit hluboké krize“. Prohlásil však, že „samotné základy řešení dvou států by se mohly hroutit“. Vyzval Izrael, aby „co nejdříve podnikl zásadní kroky k ukončení vážné krize, včetně hladomoru“.

Na pátečním zasedání OSN bylo Japonsko mezi 142 zeměmi, které hlasovaly pro deklaraci nastiňující „hmatatelné, časově ohraničené a nezvratné kroky“ směrem k řešení založenému na dvou státech.

Představitelé Německa a Itálie navíc v rámci skupiny G7 označili okamžité uznání Palestiny za „kontraproduktivní“.

