Kanada má v úmyslu uznat Stát Palestina, oznámil Carney

Naopak nejmenovaný zástupce Bílého domu podle agentury Reuters uvedl, že americký prezident Donald Trump má za to, že by uznání Státu Palestina znamenalo pro Hamás odměnu a to by se podle Trumpa nemělo dít. „Takže to neudělá. Prezident Trump se zaměřuje na to, aby lidé v Gaze dostali najíst,“ dodal činitel. Na otázku, zda Kanada Spojené státy, které jsou klíčovým spojencem Izraele, o svém oznámení týkajícím se uznání Státu Palestina předem informovala, prý neodpověděl.