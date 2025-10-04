Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, reagoval Macron na odpověď Hamásu


Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl podle agentury AFP francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď teroristického hnutí Hamás na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v oblasti. Obdobně se vyjádřili i britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz. Hnutí v pátek večer oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump v reakci na prohlášení Hamásu na své sociální síti Truth Social uvedl, že je „přesvědčen, že Hamás je připraven na trvalý mír“, a vyzval Izrael k okamžitému zastavení bombardování Pásma Gazy. Šéf Bílého domu později zveřejnil krátké video, v němž jmenovitě poděkoval Kataru, Turecku, Saúdské Arábii, Egyptu a Jordánsku za pomoc při prosazování jeho mírových snah. „Se všemi bude jednáno spravedlivě,“ dodal Trump v závěru.

Na odpověď Hamásu již také reagovaly Katar a Egypt – tedy země, které jsou spolu se Spojenými státy prostředníky nepřímých vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem.

Teroristé z Hamásu na snímku z února 2025

Dle francouzského prezidenta Macrona musí být závazek Hamásu bez odkladů naplněn. Francie se podle něj bude na snaze o dosažení míru podílet. Podle britského premiéra Starmera je nyní příležitost zastavit boje, navrátit rukojmí domů a dostat humanitární pomoc k těm, kteří ji zoufale potřebují. Británie bude spolu se svými partnery podporovat další jednání směřující k udržitelnému míru jak pro Izraelce, tak pro Palestince, uvedl Starmer na X.

Macron i Starmer ocenili Trumpovo úsilí o dosažení míru. „Rukojmí musí být propuštěni. Hamás se musí odzbrojit. Boje musí okamžitě přestat. K tomu všemu musí dojít velice rychle,“ napsal na sociální síti X německý kancléř Merz. Nyní je podle něj po dvou letech války nejlepší příležitost k míru.

Katar odpověď hnutí Hamás uvítal a oznámil, že již zahájil koordinaci s Egyptem a USA s cílem pokračovat v jednání o Trumpově plánu, píše agentura Reuters s odvoláním na katarské ministerstvo zahraničí. Egypt věří v pozitivní vývoj a bude s dalšími arabskými státy, USA a evropskými státy usilovat o dosažení trvalého příměří v Pásmu Gazy. Podle Reuters to uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí v reakci na odpověď Hamásu.

Místo izraelského úderu v katarském Dauhá

Krok přivítal i Guterres

Generální tajemník OSN António Guterres podle AFP v reakci na odpověď Hamásu všechny strany vyzval, aby využily příležitosti k ukončení „tragického konfliktu“ v Pásmu Gazy.

Hamás dále v prohlášení uvedl, že je ochotný předat vládu v Pásmu Gazy technokratické vládě, jak navrhuje Trump, „na základě palestinského národního konsenzu a podpory arabských a islámských zemí“. O ostatních bodech o budoucnosti Pásma Gazy chce Hamás jednat s dalšími palestinskými skupinami s tím, že k těmto rozhovorům bude přistupovat odpovědně. Prohlášení nicméně nezmiňuje odzbrojení hnutí.

Palestinec odchází se svými věcmi poté, co obyvatelé dostali rozkaz k evakuaci města Gaza kvůli izraelské vojenské operaci

Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Na ní by dohlížela mezinárodní rada vedená samotným Trumpem.

V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by USA spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy; ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.

Izraelské síly na palubě jedné z lodí, které mířily ke Gaze
