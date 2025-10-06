Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s teroristickým hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu to napsal na své sítí Truth Social, jednání dle něj „rychle pokročila“. V Egyptě se v pondělí uskuteční nepřímá jednání o předání izraelských rukojmí, které Hamás unesl z jihu Izraele v říjnu 2023, což vyvolalo izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy.
Trump jednal s Hamásem o ukončení války v Gaze a propuštění rukojmí
„O víkendu proběhly velmi pozitivní rozhovory s Hamásem a zeměmi z celého světa (arabskými, muslimskými a všemi ostatními) o propuštění rukojmí, ukončení války v Gaze, ale především o dosažení dlouho očekávaného míru na Blízkém východě,“ napsal Trump na své síti.
Do Egypta mezitím směřují delegace Izraele i Hamásu, kde se připojí ke zprostředkovatelům nepřímých rozhovorů z Egypta, Kataru a Spojených států. Jednání mají podle předpokladů začít v pondělí ráno, píše Reuters. Delegaci Hamásu povede Chalíl Hajja, který byl cílem zářijového izraelského vzdušného útoku v katarském Dauhá.
„Řekli mi, že první fáze by měla být dokončena tento týden a vyzývám všechny, aby jednali rychle,“ uvedl dále Trump.
Trump zavrhuje budoucí roli Hamásu v Gaze
Trumpův dvacetibodový plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Dohlížela by na ni mezinárodní rada vedená Trumpem.
V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by Spojené státy spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu. Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy. Ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle pátečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 139 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.