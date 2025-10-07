Pondělní nepřímé rozhovory s Izraelem byly pozitivní a budou pokračovat i v úterý. Agentuře AFP to řekl vysoký představitel teroristického hnutí Hamás. V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch se vedou jednání o návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmí.
Nepřímá jednání s Izraelem považuje Hamás zatím za pozitivní
Al-Káhira News uvedla, že jednání v letovisku Šarm aš-Šajch budou v úterý pokračovat. Dříve informovala, že egyptští a katarští zprostředkovatelé s oběma stranami pracují na vytvoření mechanismu pro propuštění rukojmí držených v Gaze výměnou za propuštění Palestinců z izraelských věznic.
„Jednání včera (v pondělí) večer byla pozitivní, první část trvala čtyři hodiny,“ řekl představitel Hamásu. I podle něj by rozhovory měly pokračovat v úterý.
Předmětem jednání v Egyptě je dvacetibodový mírový plán, který prezident Trump představil 29. září po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, jenž ten samý den uvedl, že plán podporuje. Hamás posléze s plánem rovněž souhlasil, ale jen částečně.
S propuštěním rukojmí Hamás souhlasil, tvrdí však, že je nutné dojednat technické provedení výměny za propuštěné palestinské vězně. Palestinské hnutí zřejmě žádá také záruky, že Izrael bude dodržovat zastavení bojů i poté, co Hamás všechna rukojmí předá. Dalšími spornými body je odchod izraelské armády z Pásma Gazy a odzbrojení Hamásu.
Jednání zřejmě zaberou několik dní
Trumpův návrh, který byl zveřejněn minulý týden, počítá s předáním všech rukojmí a zastavení bojů. Podle návrhu by se Pásmo Gazy mělo stát demilitarizovanou oblastí, což předpokládá, že se Hamás vzdá svých zbraní. Na blíže neurčenou dobu by v Pásmu Gazy měla vládnout technokratická palestinská vláda pod mezinárodní kontrolou. Plán počítá také s vytvořením stabilizačních jednotek, které by převzaly bezpečnostní dohled nad palestinským územím.
Nynější rozhovory začaly v předvečer druhého výročí teroristického útoku Hamásu na jihu Izraele, který stál na počátku nynější války v Pásmu Gazy. Palestinský zdroj blízký vedení Hamásu podle AFP řekl, že jednání mohou trvat několik dnů.
Trump v pondělí novinářům v Bílém domě řekl, že si je dost jistý, že dohoda o míru je možná. „Myslím, že Hamás souhlasí s věcmi, které jsou velmi důležité... Myslím, že budeme mít dohodu,“ uvedl Trump.
Izraelské útoky v Gaze pokračují
Trump v neděli vyzval Izrael, aby přestal s bombardováním Pásma Gazy, zatímco probíhají jednání o jeho mírovém plánu. Izrael ovšem podle svědectví Palestinců a místních nemocnic s útoky nepřestal a ty si od neděle již vyžádaly další desítky mrtvých, uvádí agentura AP.
Izrael před čtyřmi týdny zahájil ofenzivu do města Gaza, která podle něj cílí na osvobození zbývajících osmačtyřiceti rukojmí zajatých při teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Právě po tomto útoku, který si vyžádal okolo 1200 obětí, zahájila izraelská vláda invazi do Pásma Gazy, která trvá již dva roky. Při ní Izrael podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví připravil o život přes 67 tisíc lidí, přičemž velkou část představují ženy a děti.
Ve městě Gaza zůstávají podle BBC stovky tisíc civilistů, kterým se nepodařilo uprchnout. Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac se přitom vyjádřil, že ti, kteří ve městě během izraelské ofenzivy zůstávají, jsou „teroristé a podporovatelé terorismu,“ uvádí britská stanice.
Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území přitom ve své zprávě v polovině září dospěla k závěru, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu a premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Jo'av Galant k ní podněcovali, uvedla agentura AFP.
Konec vyjednávání v Kataru
Donedávna patřil mezi hlavní vyjednávací uzly mezi Izraelem a Hamásem také Katar. V této arabské monarchii se opakovaně scházeli vyjednavači, aby usilovali o dosažení míru v Gaze. Izrael ovšem 9. září 2025 provedl přímo v Kataru letecký úder na politické vedení a vyjednávací tým Hamásu.
Katar po útoku na obytný objekt ve svém hlavním městě rychle obvinil Izrael z „bezohledného“ chování a porušení mezinárodního práva, píše BBC.
Jednání o novém mírovém plánu prezidenta Trumpa se vedou v Egyptě, vyjednávací tým z Kataru je i přesto součástí rozhovorů jako prostředník spolu se zprostředkovateli z Egypta a Spojených Států. Vyjednávání Hamásu v Egyptě zároveň vede Chalíl Hajja, jeden z přeživších útoku v Dauhá, píše Reuters.