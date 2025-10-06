V Káhiře v pondělí ráno začala předběžná jednání zástupců palestinského teroristického hnutí Hamás, Kataru a Egypta o mírovém plánu pro Pásmo Gazy, který koncem září oznámil americký prezident Donald Trump. Po této schůzce mají ještě během pondělí začít nepřímé rozhovory mezi Hamásem a Izraelem o konci dvouleté války v Gaze. Podle zdroje katarské televize al-Džazíra se jich však v pondělí ještě izraelská ani americká delegace účastnit nebudou.
Do Egypta dorazil šéf Hamásu, jedná s katarskými a egyptskými zprostředkovateli
Trump o víkendu vyzval všechny strany, aby jednaly rychle, a řekl, že první fáze jeho plánu, tedy propuštění rukojmí, by se měla uskutečnit do konce týdne. Izraelská armáda ale dál ostřeluje Pásmo Gazy, podle BBC tam za 24 hodin zabila dvě desítky Palestinců.
V Káhiře ráno v 10:00 místního času (9:00 SELČ) začalo podle BBC jednání zástupců Kataru a Egypta se šéfem politického křídla Hamásu Chalílem Hajjou, jehož se izraelská armáda minulý měsíc neúspěšně pokusila zabít při leteckém útoku na budovu v katarském Dauhá. Hajjá přežil, ale při útoku zemřelo šest lidí, včetně jeho syna.
Ještě v pondělí by měla v letovisku Šarm aš-Šajch začít nepřímá jednání mezi Hamásem a Izraelem, která už téměř dva roky zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy. Účastnit se jich má katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání, američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a za Izrael ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer. Server al-Džazíra v pondělí ale s odvoláním na své zdroje napsal, že zástupci USA a Izraele se k jednání v Šarm aš-Šajchu připojí později a že v pondělí tam ještě nebudou.
Trumpův dvacetibodový mírový plán
Předmětem jednání v Egyptě je dvacetibodový mírový plán, který Trump představil 29. září po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který týž den uvedl, že plán podporuje. Hamás posléze s plánem rovněž souhlasil, ale jen částečně, a požádal o další jednání.
Hamás avizoval, že je ochoten předat všechna izraelská rukojmí, živá i mrtvá, ale chce ještě jednat o dalších detailech. Neslíbil zatím své odzbrojení, což je klíčový požadavek izraelské vlády. Podle agentury Reuters Trumpův plán umožní těm členům Hamásu, kteří složí zbraně, aby zůstali v Pásmu Gazy. To se ale nelíbí zejména Netanjahuovým krajně pravicovým koaličním partnerům.
Jednání o Trumpově mírovém plánu vidí nadějně i německý ministr zahraničí Johann Wadephul, který má v pondělí navštívit Izrael a v úterý bude podle agentury DPA jednat v Egyptě. „Poprvé za dva roky to není jen o příměří, ale o životaschopném politickém řešení,“ řekl Wadephul televizi ARD.
