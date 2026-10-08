Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, přiznal Moravec

Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, to ve čtvrtek řekl novinářům a současně se za svůj postup omluvil.
Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s ministerstvem životního prostředí. Moravec ji založil se dvěma soukromými osobami, přestože asociace všech čtyř českých národních parků už existuje. Nová organizace má sídlo na adrese Správy KRNAP ve Vrchlabí. Vyjádření ministerstva životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) ČTK shání.
„Chtěl bych se touto cestou omluvit kolegům – ředitelům z ostatních národních parků, že nebyli o tomto kroku informováni, což není úplně šťastný postup v komunikaci. Mám co napravovat, protože ty věci jsou trochu někde jinde, než je zmiňované. Kolegové se to rozhodně neměli dozvědět až z médií,“ řekl při čtvrtečním otevření expozice v dolní stanici lanovky v Peci pod Sněžkou.
V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí.
Ostatní šéfy to překvapilo
Ředitele dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. Například ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený Hospodářským novinám (HN) řekl, že jim o tom nic neřekl. „Udivilo mě to velmi, jmenuje se to stejně jako instituce, která existuje a je zavedená,“ citují HN Hubeného.
Šéf Národního parku Podyjí Pavel Müller i ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž se o nové asociaci dozvěděli „náhodou“, uvedli pro Seznam Zprávy. „Přiznám se, že nevím, proč spolek vznikl a za jakým účelem. Byl jsem z toho překvapený,“ řekl Müller s tím, že do tohoto registrovaného spolku nijak zapojený není. „Zatím o tom bližší informace nemám a naše správa nebo já do toho zapojeni nejsme,“ dodal Kříž.
Současná asociace si přitom nedávno zvolila nového předsedu, stal se jím ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller. Ve funkci nahradil bývalého ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Červený odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června.
Ostatní ředitele Moravec se situací obeznámí, slíbil
„Oslovím všechny tři ředitele národních parků, pošlu jim obeznámení se současnou situací. Budu se jim snažit omluvit v dostatečné míře na to, abychom mohli dál spolu jednat a na tom jednání, pokud se uskuteční, se domluvili, jak to bude dál. Určitě obě organizace nebudou fungovat paralelně,“ řekl Moravec.
Zakládajícími členy nové asociace jsou kromě něj Vladimír Bejček z České zemědělské univerzity a bývalý děkan lesnické fakulty stejné školy Marek Turčáni.
Spojení asociací by bylo fajn, míní Moravec
Moravec odmítl, že založení asociace bylo „příkazem shora“. „Jednalo se o dohodu směřující k založení servisní organizace. Máme tady asociaci, která má právní subjektivitu, a asociaci, která ji nemá. Spojit obě asociace v jedno by bylo určitě fajn, na druhou stranu, jestli to bude vůbec možné, je otázkou dalších jednání,“ uvedl ředitel Správy KRNAP.
„Asociace, která nemá právní subjektivitu, nemůže disponovat žádnými projekty, de facto ničím. Nová asociace tyto možnosti má. Jestli to tak bude, jestli vůbec bude nějakými finančními prostředky disponovat, je otázka dalších jednání, tedy jestli touto cestou za současných podmínek půjdeme,“ dodal. Nová asociace je podle něj servisní organizací, která by měla zastřešit společné úsilí pro národní parky.
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