Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska, obvinili ji z vraždy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Obvinili ji z vraždy, hrozí jí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Informovala o tom regionální policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

„Současně vrchní komisař podal návrh na vzetí obviněné do vazby, který byl soudcem akceptován,“ dodala.

Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využijí testy DNA. „Plošný screening byl jednou z metod, kterou kriminalisté zvolili v rámci úkonů trestního řízení pro ověření dosud zjištěných skutečností,“ uvedla ve čtvrtek Šrýtrová.

Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy byl 11. února v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.

Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku plošný test DNA u žen
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