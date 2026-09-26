Protesty proti odsouzení exčlenů UÇK se rozšířily do dalších kosovských měst

V Kosovu se rozšířily protesty proti rozsudku nad bývalými členy Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Vedle metropole Prištiny se během pátku konaly i v dalších kosovských městech, uvedla agentura AFP. V polovině září zvláštní tribunál pro Kosovo uložil kosovskému exprezidentovi Hashimu Thaçimu 25 let vězení za válečné zločiny. Tresty dostali i další vrcholní představitelé skupiny.
V Prištině se protesty konají každý den od ohlášení trestů. Během pátku byly ohlášeny z devíti měst. Mnozí lidé považují rozhodnutí soudu v Haagu za nespravedlivé a představitele UÇK považují za hrdiny. Na shromáždění si přinášeli vlajky UÇK či fotografie Thaçiho.
„Je to skvrna v národních dějinách,“ řekl o rozsudku Bajram Shala, bývalý člen povstalecké organizace, která bojovala v 90. letech proti Srbsku. „Žádáme instituce, aby se postavily na ochranu našich hrdinů,“ řekl na demonstraci ve městě Drenas starosta a jeden ze zakladatelů UÇK Ramiz Lladrovci. Rozsudky odmítla krátce po jejich ohlášení i kosovská vláda.
Soud shledal Thaçiho vinným z vražd 96 politických odpůrců z řad kosovských Albánců, Srbů a Romů a také osob označených za kolaboranty se srbskými bezpečnostními silami, které se odehrály během války v Kosovu a bezprostředně po ní. Odsouzen byl také za svévolné a nezákonné zadržování 385 osob, mučení 303 osob a kruté zacházení s přibližně 50 lidmi. Někdejší mluvčí UÇK Jakup Krasniqi byl stejně jako Thaçi odsouzen na 25 let, šéf zpravodajské služby Kadri Veseli na 18 let a šéf operativy UÇK Rexhep Selimi na 13 let vězení.
Válka v Kosovu si v letech 1998 až 1999 vyžádala na 13 tisíc mrtvých, většinou kosovských Albánců. Boje skončily po 78 dnech náletů Severoatlantické aliance a po stažení srbských sil z Kosova. To vyhlásilo v roce 2008 samostatnost, kterou uznala asi polovina členských států OSN včetně Česka, ale nikoliv Srbsko a jeho spojenci v Radě bezpečnosti Rusko a Čína.
Zvláštní tribunál pro Kosovo byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen v roce 2015. Soudí bývalé velitele povstalecké UÇK, která bojovala za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo. Je součástí kosovského soudnictví, ale z bezpečnostních důvodů sídlí v nizozemském Haagu, kde dříve působil také Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Členové tribunálu jsou zahraniční soudci.
ICTY v minulosti odsoudil za zločiny spáchané v době války v Kosovu řadu srbských představitelů.
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