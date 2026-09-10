Na Pálavě se šíří invazní kaktus. Může vytlačovat původní rostliny


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, CHKO Pálava

V Chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazuvzdorný kaktus – opuncie. Ochranáři ho po Děvíně a Tabulové letos zaznamenali v další tamní rezervaci, na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí, informovali zástupci Správy CHKO Pálava na facebooku.

Severoamerická opuncie je v Česku oblíbená hlavně mezi zahrádkáři díky své schopnosti odolat mrazům. Do volné přírody se tak mohl kaktus dostat jak náhodně, tak i vědomou výsadbou. Ochranáři ale upozorňují, že se v lokalitě už šíří spontánně. Rostlině vyhovují stále teplejší a sušší podmínky, díky nimž v oblasti nejen přežívá zimy, ale také bohatě plodí.

„Její nápadně červené dužnaté plody jsou lákadlem zejména pro ptáky. Když přeletí na další kopec, kde kaktusová semínka vyloučí, nová nežádoucí populace může začít bez problémů růst,“ uvedli ochranáři. Kaktus se velmi snadno šíří i vegetativně, kdy nový jedinec dokáže zakořenit i z pouhého úlomku rostliny. Tyti vlastnosti z něj udělaly jednu z nejrozšířenějších amerických rostlin – roste od Kanady až po Ohňovou zemi.

Užitečná i škodlivá

Lidé si jejích vlastností všimli už asi před devíti tisíci lety. Dají se z ní jíst plody i stonky, vyrábí se z ní krmivo pro zvířata a také se dá využívat pro pálení alkoholu. V Americe ji ale používají také pro barvivo a oblíbená se stala jako hlavní přísada pro nopálovou mouku.

Odstraňování opuncií v CHKO Pálava
Zdroj: CHKO Pálava

Jenže kromě všech těchto pozitivních vlastností má opuncie i několik negativních. Protože vytváří rozsáhlé souvislé porosty, brání tím v růstu původním druhům rostlin, jako jsou například pálavské kosatce. A protože jsou opuncie kryté silnými ostrými trny vybavenými zpětnými háčky, je likvidace pro ochranáře fyzicky náročná. Správa CHKO v této souvislosti apeluje na veřejnost a pěstitele, aby k výsadbě exotických rostlin přistupovali zodpovědně a nezaváděli je do volné přírody.

V Česku se už tento invazní druh objevil na více místech, typicky teplých kopcích vystavených slunečnímu světlu. Kromě Pálavy už ho ekologové zaznamenali také v Mohelenské stepi nebo na jižních svazích kopce Lovoš v Českém středohoří.

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