V Egyptě objevili 4300 let starou hrobku. Malby jsou stále jako živé


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24, Euronews, ČTK, LBV, Egypt Ministry of Antiquities

Španělští archeologové objevili nedaleko egyptské metropole Káhiry 4300 let starou hrobku, která patří dvěma úředníkům. Oznámilo to egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek.

Hrobku letos v létě odkryl egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariette severně od Sakkáry, což je komplex pyramid a hrobek, které se nacházejí jižně od hlavního města Egypta. Vykopávky vedla Autonomní univerzita v Barceloně (UAB) ve spolupráci s egyptskou Nejvyšší radou pro památky.

Pozoruhodné je, že vědci věděli o této hrobce déle než století a půl. Když totiž francouzský egyptolog Auguste Mariette v polovině 19. století prováděl průzkum nekropole v Sakkáře, zaevidoval stovky mastabových hrobek – na své mapě si vyznačil také jednu, kterou už ale nestihl vykopat. Ta tam zůstala – zaznamenaná, ale nedotčená – po více než 160 let.

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Sarkofág kněžky Idy

Hrobka pochází z doby faraona Džedkarea z páté dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem. Tento faraon panoval asi 150 let po dokončení Velké pyramidy, sám si vybudoval vlastní pyramidový komplex, který je dnes známý jako Haram el-Shawwaf (neboli Pyramida strážce) a nachází se v jižní části Sakkáry. Právě za jeho vlády působil jako vezír Ptahhotep – autor jedné z nejstarších dochovaných sbírek mravních poučení, jakéhosi předobrazu moudrosti ze Staré říše, podobné knize Přísloví.

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Rady do života, Ptahhotep

Dvojhrobka soudce a jeho otce

Součástí nově objevené hrobky jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník Junmen pro sebe a svého otce, nižšího úředníka Itiu. Junmen byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí.

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Hrobka vysokého hodnostáře Džehutiemhata

Hrobka se zachovala ve vynikajícím stavu, malby na zdech jsou stále dobře viditelné a jejich barvy téměř nevybledly. Zobrazují hlavně zemědělské činnosti a procesí s obětinami, tedy činnosti, které odkazují k posmrtnému životu. Mezi nejvýznamnější prvky hrobky patří podle archeologů vysoce kvalitní násloupí (neboli architráv) a pohřební texty přizpůsobené postavení a funkcím majitele hrobky.

„Objev přináší nové a cenné informace o architektuře, umění a správním životě starověkého Egypta na konci páté dynastie,“ dodaly egyptské úřady.

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