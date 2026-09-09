V Egyptě objevili 4300 let starou hrobku. Malby jsou stále jako živé

Španělští archeologové objevili nedaleko egyptské metropole Káhiry 4300 let starou hrobku, která patří dvěma úředníkům. Oznámilo to egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek.
Hrobku letos v létě odkryl egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariette severně od Sakkáry, což je komplex pyramid a hrobek, které se nacházejí jižně od hlavního města Egypta. Vykopávky vedla Autonomní univerzita v Barceloně (UAB) ve spolupráci s egyptskou Nejvyšší radou pro památky.
Pozoruhodné je, že vědci věděli o této hrobce déle než století a půl. Když totiž francouzský egyptolog Auguste Mariette v polovině 19. století prováděl průzkum nekropole v Sakkáře, zaevidoval stovky mastabových hrobek – na své mapě si vyznačil také jednu, kterou už ale nestihl vykopat. Ta tam zůstala – zaznamenaná, ale nedotčená – po více než 160 let.
Hrobka pochází z doby faraona Džedkarea z páté dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem. Tento faraon panoval asi 150 let po dokončení Velké pyramidy, sám si vybudoval vlastní pyramidový komplex, který je dnes známý jako Haram el-Shawwaf (neboli Pyramida strážce) a nachází se v jižní části Sakkáry. Právě za jeho vlády působil jako vezír Ptahhotep – autor jedné z nejstarších dochovaných sbírek mravních poučení, jakéhosi předobrazu moudrosti ze Staré říše, podobné knize Přísloví.
Dvojhrobka soudce a jeho otce
Součástí nově objevené hrobky jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník Junmen pro sebe a svého otce, nižšího úředníka Itiu. Junmen byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí.
Hrobka se zachovala ve vynikajícím stavu, malby na zdech jsou stále dobře viditelné a jejich barvy téměř nevybledly. Zobrazují hlavně zemědělské činnosti a procesí s obětinami, tedy činnosti, které odkazují k posmrtnému životu. Mezi nejvýznamnější prvky hrobky patří podle archeologů vysoce kvalitní násloupí (neboli architráv) a pohřební texty přizpůsobené postavení a funkcím majitele hrobky.
„Objev přináší nové a cenné informace o architektuře, umění a správním životě starověkého Egypta na konci páté dynastie,“ dodaly egyptské úřady.