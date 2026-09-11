Vědci z Akademie věd vytvořili nejmenší QR kód světa. Z jednotlivých atomů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, FZU AV ČR

Je víc než tisíckrát menší, než je šířka lidského vlasu, a téměř osmsetkrát menší než současný držitel Guinnessova rekordu. Okem je neviditelný, k jeho spatření ale nestačí ani většina normálních mikroskopů. Tak vypadá nejmenší QR kód na světě, který vytvořili vědci Benjamin Lowe a Oleksandr Stetsovych z Fyzikálního ústavu Akademie věd s Julianem Ceddiou z australské Monash University.

Na vytvoření mikroskopického díla použili hrot rastrovacího tunelového mikroskopu. Jeden po druhém přesně rozmístili atomy do čtvercové mřížky a vytvořili tak QR kód o rozměrech pouhých 50 krát 50 nanometrů. Snímek výsledného obrazce pak pořídili stejným mikroskopem.

Rastrovací tunelový mikroskop dokáže měřit nepatrné proudy, které tečou, když se atomárně ostrý hrot přiblíží k rovnému vodivému vzorku. Vzdálenost přitom bývá menší než nanometr. Elektrony pak dokážou „přeskočit“ přes bariéru a vytvořit proud díky kvantovému jevu zvanému tunelování. Chemici, fyzici i materiáloví vědci po celém světě těmito mikroskopy zobrazují materiály s atomárním rozlišením.

Nano QR kód vědci využívají k propagaci nové soutěže pro komunitu rastrovací sondové mikroskopie: SPM Pro Tips. Na webu můžou vědci sdílet svá data s kolegy a přiblížit svou práci širšímu publiku. Ke každému příspěvku patří srozumitelný popis snímku. Vědci tak dostávají prostor svou práci vysvětlit a veřejnost možnost do ní nahlédnout.

Stavět svět atom po atomu

Ve vakuu a při kryogenních teplotách je mikroskop tak přesný, že s hmotou zvládne pracovat po jednotlivých atomech. Atomy a molekuly umí zvednout, položit i posunout po atomárně rovném povrchu. „Hrot pokrytý atomy stříbra jsme velmi jemně přiblížili ke stříbrnému povrchu, až se dotkly,“ vysvětluje Oleksandr Stetsovych. „Když parametry nastavíte správně, zanechá takový dotek na povrchu jediný atom stříbra.“

Tento experiment může vypadat jen jako hříčka, která slouží k propagaci oboru. Ukázat veřejnosti možnosti rastrovacích tunelových mikroskopů bylo opravdu hlavním smyslem, ale význam je ještě hlubší. Posouvat jednotlivé atomy po povrchu totiž vědcům umožňuje přesně řídit interakce mezi nimi a zkoumat je.

Oleksandr Stetsovych, Benjamin Lowe a Julian Ceddia v laboratoři po sestavení atomárního QR kódu
Zdroj: FZÚ

„Náš snímek je hravá ukázka toho, jak přesně s rastrovacím tunelovým mikroskopem pracujeme,“ vysvětluje Julian Ceddia. „Vědci po celém světě ale stejnými metodami staví atom po atomu zcela nové materiály. Struktury, které by v přírodě samy nikdy nevznikly.“

Přesné umísťování atomů je podle něj například jednou z možných cest ke qubitům pro kvantové počítače. Nebo k novým elektronovým stavům, které vzniknou laděním mnohačásticových interakcí, třeba když se na supravodivý povrch postaví řetězec magnetických atomů.

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