Poslanci by měli řešit rozšíření trestného činu neplacení výživného. Mohou jednat do noci

21. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Schůze sněmovny
Zdroj: ČT24

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole koaliční novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. V úvodu si vzali slovo opoziční poslanci, kteří navrhovali další body programu schůze.

U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

Předloha vládních poslanců navrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Předkladatelé chtějí, aby dolní komora schválila novelu zrychleně už v prvním čtení.

Zrušení nominačního zákona a dvě sociální předlohy

Zrušení nominačního zákona zdůvodňuje skupina koaličních zákonodárců tím, že nenaplňuje deklarovaný účel a má nedostatky. Zákon byl přijatý před sedmi lety za účelem omezení takzvaných trafik.

Na programu schůze je v úvodním kole dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky (ANO). Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.

Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.

Koalice ANO, SPD a Motoristů chce zpřísnit vymáhání výživného
OVM

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Senátní hospodářský výbor odmítl vládní regulaci cen pohonných hmot

Senát by měl podle svého hospodářského výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční senátoři chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.
před 6 mminutami

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
02:32Aktualizovánopřed 16 mminutami

Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
před 16 mminutami

Politické spektrum: SOCDEM, Voluntia, Hnutí Generace

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 18. dubna přijali Jiří Nedvěd (SOCDEM), Tomáš Roud (Voluntia) a Martin Szetei (Hnutí Generace). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 1 hhodinou

Politické spektrum: Koruna Česká, LES, KSČM

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 11. dubna přijali Vojtěch Círus (Koruna Česká), Ladislav Miko (LES) a Ludvík Šulda (KSČM). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 1 hhodinou

Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

Odolnost společnosti se stává klíčovým prvkem odstrašení i obrany a nelze ji budovat izolovaně v jedné instituci, ale napříč státem, ekonomikou i občanskou společností, řekl na alianční konferenci CASE26 náčelník generálního štábu Karel Řehka. Upozornil na to, že hranice mezi mírem, krizí a konfliktem se stírá a protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války.
před 3 hhodinami

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
před 5 hhodinami
Načítání...