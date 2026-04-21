Poslanci by měli řešit rozšíření trestného činu neplacení výživného. Mohou jednat do noci

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole koaliční novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. V úvodu si vzali slovo opoziční poslanci, kteří navrhovali další body programu schůze.
U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.
Předloha vládních poslanců navrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Předkladatelé chtějí, aby dolní komora schválila novelu zrychleně už v prvním čtení.
Zrušení nominačního zákona a dvě sociální předlohy
Zrušení nominačního zákona zdůvodňuje skupina koaličních zákonodárců tím, že nenaplňuje deklarovaný účel a má nedostatky. Zákon byl přijatý před sedmi lety za účelem omezení takzvaných trafik.
Na programu schůze je v úvodním kole dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky (ANO). Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.
Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.