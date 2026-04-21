Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz


21. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČT24

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se na svolaném brífinku vyjádřil k vládnímu rozhodnutí o letecké přepravě ústavních činitelů. Vláda odmítla dle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout Vystrčilovi letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Ten odmítnutí vládního letounu považuje za podraz a nůž do zad doprovodu z řad podnikatelů a zástupců vědy a kultury. Je proto připraven se přepravit linkovým spojem. Opoziční TOP 09 vyzvala v úterý vládu, aby Vystrčilovi cestu speciálem s podnikateli a investory umožnila.

Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Peking dlouhodobě považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

„Jsem herec, není to, kudla, málo?“ Vetchý má cenu za občanské postoje

Poslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci

Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

Nové údaje o počtu lidí nakažených respiračními nemocemi a těch, kteří byli očkovaní, ukazují podle ministerstva zdravotnictví, kde Česko ve vakcinaci selhává a které skupiny jsou nejméně chráněné. Podle dat klesá množství očkovaných nejvíc v těch nejvíce zranitelných skupinách.
ŽivěPoslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. Opozice ohlásila už před pokračováním schůze snahu zablokovat volbu šesti radních České televize plánovanou na středu. K předsedajícímu postupně přicházejí opoziční poslanci s přihláškami k vystoupení v bloku změn programu schůze.
Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Senát by měl podle svého hospodářského i ústavně-právního výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční zákonodárci chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.
Vláda zvýšila cenové stropy pohonných hmot pro středu

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti úterý zvýší o 48 haléřů na 41,34 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 41,07 koruny za litr, tedy o 43 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
Politické spektrum: SOCDEM, Voluntia, Hnutí Generace

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 18. dubna přijali Jiří Nedvěd (SOCDEM), Tomáš Roud (Voluntia) a Martin Szetei (Hnutí Generace). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
