Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se na svolaném brífinku vyjádřil k vládnímu rozhodnutí o letecké přepravě ústavních činitelů. Vláda odmítla dle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout Vystrčilovi letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Ten odmítnutí vládního letounu považuje za podraz a nůž do zad doprovodu z řad podnikatelů a zástupců vědy a kultury. Je proto připraven se přepravit linkovým spojem. Opoziční TOP 09 vyzvala v úterý vládu, aby Vystrčilovi cestu speciálem s podnikateli a investory umožnila.
Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Peking dlouhodobě považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.