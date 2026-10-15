Spojené státy zvažují v Íránu použití „matky všech bomb“, píše CNN

Ozbrojené síly USA vypracovaly nové plány úderů na Írán, které zahrnují možné použití jejich nejsilnější nejaderné bomby GBU-43/B, přezdívané „matka všech bomb“. S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek napsal web stanice CNN. Plány připravené pro případné rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa obnovit vojenské operace před listopadovými volbami do Kongresu či po nich mezi cíle útoků zařazují jaderná zařízení a energetickou infrastrukturu.
Trump a jeho poradci podle CNN již řadu měsíců zvažují kroky, které by vedly k „definitivnímu“ ukončení u amerických občanů nepopulární války, přičemž před blížícími se volbami je prezident pod ještě větším tlakem. Jeden ze zdrojů stanici sdělil, že Trump ozbrojeným silám nařídil připravit plány, které budou zahrnovat „hodně energetické infrastruktury“ a možné shození právě bomby GBU-43/B. Trumpova administrativa by dle tohoto zdroje mohla po úderech „vyhlásit vítězství a stáhnout nasazené vojenské síly“.
Mezi cíli úderů je i hora Pickaxe (v překladu Krumpáč, persky Kúh-e Kolang Gáz Lá), v jejíchž útrobách se podle Washingtonu a Tel Avivu nachází jaderné zařízení. Současný šéf Bílého domu v minulosti útokem na Pickaxe opakovaně vyhrožoval. CNN nicméně upozornila, že ohledně účinnosti GBU-43/B při snaze zasáhnout zařízení skryté hluboko pod zemí panují pochybnosti. Bomba sice může zcela zničit plochu o rozloze zhruba devíti městských bloků, ale pravděpodobně nedokáže proniknout hluboko pod vrstvy žuly, kterými je zařízení v Pickaxe opevněno.
„Matka všech bomb je typ zbraně, která je skvělá pro vyčištění rozsáhlé oblasti, ale pro nic víc,“ sdělil CNN jeden ze zdrojů. „V žádném případě nebyla vyvinuta jako hlavice pro hlubokou penetraci,“ dodal. Použití bomby by mělo v zasažené oblasti ničivé důsledky, nicméně zřejmě jen na povrchové úrovni. Její dosah nicméně vyvolává obavy ohledně případných civilních obětí v okolí.
„Prezident se bohužel sám dostal do situace, kdy je nucen něco udělat – i bez munice vyvinuté k proniknutí do takové hloubky. Musíte si ale uvědomit psychologický dopad, pro který se matka všech bomb dobře hodí,“ prohlásil jeden ze zdrojů CNN.
Výbuch před dopadem
Bomba byla vyvinuta před americkou invazí do Iráku a její finální testy se konaly v roce 2003. Hlavice vybuchne ještě před dopadem na zem a „pošle“ masivní explozi (a tlakovou vlnu) do všech stran. Bomba byla původně určena k zasažení větších vojenských formací a vybavení a opevněných nadzemních bunkrů. Později bylo její možné použití rozšířeno i na cíle pod ne příliš pevným povrchem, jako jsou jeskyně a tunely.
V roce 2003 vojenští činitelé stanici CNN řekli, že tato bomba byla vyvinuta jako zbraň pro „psychologické operace“. Ohromný výbuch zbraně měl zastrašit protivníka a přimět ho ke kapitulaci.
Spojené státy bombu použily pouze jednou – a to v roce 2017 v době Trumpova prvního prezidentského mandátu, když v Afghánistánu zasáhly komplex podzemních tunelů používaných ozbrojenci takzvaného Islámského státu. Podle CNN byly zničeny tři tunely. Ozbrojené síly USA tehdy čelily otázkám, zda pro tuto operaci bylo opravdu potřeba použít zhruba 9,5 tuny těžkou pumu.