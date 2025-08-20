„Pili jsme černý déšť.“ Co atomová bomba způsobila v Hirošimě a Nagasaki


Vedle extrémní síly a ničivosti vyvolávaly jaderné zbraně už od svého objevu strach kvůli radiačním důsledkům. Kvůli nim lidé v Hirošimě a Nagasaki umírali týdny, měsíce, ale dokonce i celé roky po explozi.

„Když to vezmeme od samotné exploze, tak první, co člověk uvidí, je intenzivní světlo a radiace, obrovitý záblesk z extrémně intenzivního světla. A další věcí, která se odsud dostane, je silná tepelná vlna. Jako když máte sálavé teplo z kamen, ale v extrémně vysoké intenzitě,“ popisuje explozi atomové zbraně fyzik Ondřej Novák z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.

„Poslední věc, která přijde o chvilku později, je tlaková vlna, která proletí prostorem. Tyto tři věci místo zničí: zapálí ho intenzivní žár a pak ho tlaková vlna smete, rozbije a zničí vlastně vše, co potká,“ vysvětluje vědec.

Podle Nováka katastrofa v Nagasaki a Hirošimě škodila lidem více způsoby: mohli se sice ukrýt před horkem za zeď nějakého domu, takže neuhořeli, ale to je nedokázalo ochránit před tlakovou vlnou, která by zeď smetla.

Proč USA použily jadernou bombu? Síly na začátku války byly vyrovnanější, než si lidé myslí, říká historik
Symbolem vojenské síly Japonska byla například bitevní loď Jamato

Neviditelná smrt

Popáleniny a smrt v rozvalinách sice byly v obou zasažených městech děsivé, ale vůbec nejděsivějším nepřítelem se stala do té doby prakticky neznámá smrt. Radiace.

„Když se budeme bavit o té okamžité dávce, kterou dostanete při samotném výbuchu, tak záleží na tom, jakou dávku a od jakých částic dostanete. Jestli je bomba spíše koncipovaná tak, že tam jde víc gama záření, anebo je tam třeba víc neutronů. Ale v podstatě to vede k tomu, že dojde v případě intenzivních dávek k lokálním popáleninám. Tedy k akutní nemoci z ozáření,“ říká Novák.

Před osmdesáti lety vyšlo slunce dvakrát: Oppenheimer odpálil první atomovou zbraň
Barevný snímek první jaderné exploze

Ani to ale není všechno: i při nižší dávce radiace zvyšuje pravděpodobnost vzniku nejrůznějších rakovinných bujení. „U spadu, který je spojený s explozí, vznikají radioaktivní látky, štěpné produkty, případně zbytky plutonia nebo uranu. Jaderný výbuch vede k lokálnímu dešti, kdy z kondenzačních jader začne pršet a kontaminace padá dolů v místě, kde došlo k výbuchu,“ líčí Novák.

Když jsou na místě lidé, kteří mají nějaká otevřená zranění, vede to podle Nováka k tomu, že radioaktivní látky se do nich dostanou ve větším množství. „Ti lidé se většinou neměli před tím deštěm kam schovat, takže namokli a kontaminace se na něj (zranění) snadno dostala,“ doplňuje Novák.

Svědectví přeživších i vzpomínky na ty, kteří nepřežili, si můžete poslechnout v tomto dílu podcastu Úsvit atomového věku:

